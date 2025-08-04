Киберполиция России: Telegram и WhatsApp — лидеры преступлений с использованием мессенджеров

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, такие мессенджеры, как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) являются лидерами по числу преступлений, совершенных с их использованием.

«Анализ статистических сведений показывает, что сегодня значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. [...]



За последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp – 313 преступлений.



Для сравнения количество преступлений, совершенных с использованием социальной сети «ВКонтакте», составило 19, с использованием социальной сети «Одноклассники» - 1 преступление.

Отдельно киберполиция уточняет, что «с использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано».

18 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. В тот же день Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер должен соблюдать определенные обязанности в соответствии с законами страны.