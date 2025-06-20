Силовики могут получить новые инструменты для слежки

Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов обновлённую редакцию проекта о правилах передачи данных от маркетплейсов и классифайдов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Согласно документу, с которым ознакомился Forbes, платформы обяжут передавать силовым структурам по запросу расширенный набор пользовательских данных — помимо номера телефона, email и IP-адреса, список теперь включает сетевые порты, слепки операционной системы, user-agent, UID, IMEI, IMSI, MAC-адрес и координаты устройства, с которого пользователь выходил в сервис.



Документ предполагает обязательную передачу информации в течение 24 часов и вступит в силу 1 сентября 2025 года в случае утверждения. Список силовых ведомств, которым будет доступна информация, включает МВД, ФСБ, СК, Росгвардию, ФСО и другие.



Эксперты видят в этих изменениях шаг к расширению государственного контроля в цифровой сфере. По их мнению, платформа обязуется предоставлять объем сведений, сопоставимый с тем, что собирают операторы связи. Это сокращает анонимность онлайн-покупок и позволяет привязывать цифровые следы к конкретным пользователям, что упростит расследование преступлений в интернете.



Адвокат Алексей Добрынин отмечает, что уже сейчас платформа может передавать широкий набор пользовательских данных, но в зависимости от конкретного случая. В перечень могут входить контактные и платёжные данные, сведения о действиях пользователя, в том числе о его местоположении, при наличии соответствующего законного запроса.



В Ассоциации больших данных (АБД), в которую входят крупнейшие технологические и телеком-компании, выразили обеспокоенность технической реализуемостью новых требований. Представители АБД заявили, что часть запрашиваемой информации (например, слепки ОС, IMEI или MAC-адреса) многие платформы не собирают и не хранят, особенно в отсутствие собственной мобильной инфраструктуры.



Минцифры опровергает сообщения о возможности тотальной передачи данных пользователей. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт не о массовом доступе к местоположению, а об ускорении получения информации в случаях подозрения на мошенничество — когда, например, товар не был отправлен, а деньги получены. Информация будет предоставляться только при наличии процессуальных оснований.



«Обмен сведениями будет происходить с учётом защиты персональных данных и прав граждан», — заверили в Минцифры. Министерство настаивает: это не создание нового инструмента слежки, а способ эффективнее бороться с онлайн-преступностью.