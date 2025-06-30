Ужесточение контроля за персданными и банковскими переводами. Что ещё вступает в силу?

Собрали информацию о том, какие законы вступят в силу в июле 2025 года, которые существенно скажутся на Рунете, технологиях и онлайн-правах россиян.

Ужесточение требований к обработке персональных данных

С 1 июля нельзя будет хранить и обрабатывать персональные данные россиян в базах за пределами России. Поправки предполагают запрет на накопление, хранение, изменение персональной информации россиян с использованием зарубежных баз данных. Изменения затронут работу таких обработчиков данных, как Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы.

Так, не допускается запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся за рубежом.

«Это изменение скорее техническое, чем революционное, — считает юрист «Городисский и Партнеры» Станислав Румянцев, — Ранее действовавшая формулировка обязывала сохранять данные в российских базах, но не исключала их параллельную запись за рубеж. Новая редакция однозначно закрепляет: собранные персональные данные граждан должны сразу попадать в российские хранилища, а уже затем — при необходимости — их можно передать за границу в порядке трансграничной передачи».

С 1 июля ФСБ, СВР, ФСО и МВД получат доступ к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся персональные данные об их сотрудниках.

Новый порядок контроля за банковскими переводами

С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в статье 86 Налогового кодекса РФ, расширяющие контроль за банковскими операциями. Новая налоговая обязанность возникает, если переводы на банковскую карту квалифицируются как доход. Например, получение неофициальной заработной платы, оплата аренды жилья, поступления за товары или услуги без статуса самозанятого, а также регулярные крупные переводы от сторонних лиц. В этих случаях Федеральная налоговая служба вправе затребовать пояснения и при необходимости доначислить налог на доходы или налог на профессиональный доход.

Обновленные правила затронут операции, источники которых не подтверждены официальными доходами. При этом переводы в качестве подарков, помощи родным, возврата долгов или совместных трат налоговому контролю не подлежат.

Также с 1 июля в России начинают действовать и другие меры по противодействию финансовым преступлениям. Федеральная служба по финансовому мониторингу получит полномочия временно приостанавливать частные переводы на банковские карты граждан сроком до 10 дней без судебного решения. Если подозрительные операции подтвердят правоохранительные органы, срок блокировки может быть увеличен до 30 дней.

Договоры соцвкладов и соцсчетов

Системно значимые банки обязали заключать договоры соцвкладов и соцсчетов с гражданами, которые соответствуют установленным критериям. Отказывать в этом нельзя. Информацию о заключении и расторжении таких договоров будут передавать в специальный реестр через портал «Госуслуги».

Контроль операций с цифровым рублем

С 1 июля на платформу цифрового рубля распространят те же правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и для банков. Оператор и участники обязаны выполнять все требования комплаенса. Под обязательный контроль подпадут операции по зачислению и списанию цифровых рублей на сумму от 1 млн или в эквиваленте иностранной валюты. Исключение, по мнению советника и руководителя коммерческой практики ALUMNI Partners Александра Муравина, составят переводы между счетами цифрового рубля из-за полной прослеживаемости таких транзакций.



Оператор платформы цифрового рубля обязан оценивать риски подозрительных операций со стороны пользователей (кроме банков) и присваивать им одну из трех категорий риска. В отдельных случаях он должен расторгнуть договор цифрового счета с пользователем.



Участникам платформы, в том числе банкам и филиалам иностранных банков, вменяют те же обязанности, что и при работе с обычными счетами. Пользователи и их представители должны по запросу направлять операторам и участникам нужные данные и документы.

Электронное производство по административным делам

Также с 1 июля дела об административных правонарушениях можно будет рассматривать в электронном виде. Юрлица, ИП и должностные лица смогут подавать заявления, жалобы, протесты и другие документы через «Госуслуги», региональные порталы, судебные информационные системы или ЭДО.

Все материалы будут подавать с использованием простой или усиленной квалифицированной электронной подписи. Участвовать в разбирательствах можно будет дистанционно — по согласованию через СМС или электронную почту. Связь обеспечат через видеоконференцию или веб-сервис. Перед этим участники должны подтвердить свою личность через Единую систему идентификации и аутентификации или Единую биометрическую систему.

Извещения, повестки и постановления смогут отправлять по электронной почте или СМС, если человек дал на это согласие. Юрлицам документы направят на юридический адрес или в филиал.

Разжигание вражды: наказание ужесточено

С 5 июля 2025 года в России ужесточена уголовная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства. Теперь наказание возможно не только при наличии административной преюдиции, но и если виновный ранее призывал к экстремизму либо не раз демонстрировал запрещённую символику. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет сопровождение таких нарушений оправданием или пропагандой насилия. Введён и новый квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц, в том числе по предварительному сговору.

Дропперам грозит уголовная ответственность

С 5 июля передача карты мошенникам наказуема штрафами, обязательными или принудительными работами до шести лет, в зависимости от обстоятельств и суммы.



Если человек отдаёт свою карту за вознаграждение, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, а также назначить:

обязательные работы (до 480 часов),

исправительные работы (до двух лет),

ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет.

Если карта была оформлена специально для передачи преступникам (то есть человек не был клиентом банка), наказание будет строже: