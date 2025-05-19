Интернет-агрегаторы подключат к слежке

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления, обязывающего агрегаторы — маркетплейсы, сервисы доставки и другие подобные онлайн-платформы — в течение трёх месяцев подключиться к СМЭВ и быть готовыми оперативно делиться данными пользователей с ФСБ, МВД и другими силовыми структурами.

Документ разработан во исполнение положений федерального закона №41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям…», принятого 1 апреля 2025 года. Формально его цель — борьба с цифровым мошенничеством. Однако фактически это означает, что агрегаторы включаются в единую цепочку передачи персональных данных для нужд оперативно-разыскной деятельности (ОРД).

Согласно документу, по официальному запросу, подписанному квалифицированной электронной подписью, силовые органы смогут получать широкий спектр данных о пользователях агрегаторов. В том числе:



— регистрационные данные: телефон, почта, паспортные данные;

— время и дата входа на платформу, IP-адрес пользователя;

— перечень заказов: доставленные товары, способ оплаты, адреса доставки и комментарии;

— данные о размещённых пользователем товарах и услугах (в случае, если он сам — продавец).



Формально информация будет передаваться только «в предусмотренных законом случаях» на бесплатной основе. Однако в реальности новые правила могут значительно упростить слежку за гражданами, особенно при отсутствии судебного контроля.



Для интеграции со СМЭВ Минцифры обязуется предоставить агрегаторам программный модуль — адаптер — и консультационную поддержку. Передача данных будет происходить автоматически, в виде электронных сообщений в соответствии с утверждёнными форматами.



Отдельно регламентируется и содержание запроса: от имени и должности отправителя до обоснования запроса и указания конкретного временного периода, за который нужны данные. Ответ агрегатор обязан предоставить не позднее чем через 24 часа.



Власти уверяют, что реализация постановления не потребует дополнительных бюджетных расходов, а предпринимателям «не грозит негативных последствий».



Ранее аналогичные требования Минцифры установило для операторов связи: с сентября они обязаны передавать силовикам паспортные данные абонентов, статус подключения, а для корпоративных клиентов — реквизиты и международные идентификаторы.



Таким образом, с осени 2025 года государство получает ещё более стройную архитектуру доступа к цифровым следам россиян — от сим-карт до онлайн-заказов. Соответственно, возрастут объёмы накапливаемых государством персональных данных граждан, как и риски их неправомерного использования и утечек.



Общественное обсуждение документа продлится до 5 июня текущего года.