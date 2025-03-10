Российские силовики испытывают дефицит оборудования для взлома смартфонов

Правоохранительные органы столкнулись с дефицитом спецоборудования для взлома смартфонов, рассказали РБК несколько источников, осведомленных о проблемах в этом сегменте. По словам собеседников, проблема обострилась после начала «специальной военной операции» на территории Украины в 2022 году на фоне санкций и ухода зарубежных производителей.



Это подтверждают опрошенные изданием эксперты. Тогда из России ушли зарубежные производители, например израильская Cellebrite, швейцарская MSAB, американская Magnet. В России, по словам Игоря Бедерова из T.Hunter, остались отечественный «Мобильный криминалист» (разработчик — компания «МКО-Системы»), китайский Forensic MagiCube и ряд продуктов российской компании Elcomsoft.



Компания Cellebrite, которая разрабатывает решения для взлома iPhone и Android-смартфонов, прекратила сотрудничество с российскими силовыми ведомствами ещё в 2021 году. Причины решения не сообщались. MSAB официально не заявляла об уходе из России, но в феврале 2022 года на сайте Еврокомиссии был опубликован документ, который ограничил экспорт продуктов двойного назначения в Россию. Продукты MSAB подпадают под это ограничение.



В мае 2022-го из России ушла компания BelkaSoft, которая разрабатывала софт для проведения форензики (цифровой криминалистики, то есть деятельности по раскрытию преступлений, связанных с компьютерной информацией, исследованием цифровых доказательств, методов поиска, получения и закрепления таких доказательств), который использовали многие представители российских спецслужб и правоохранителей. Тогда же страну покинул глава компании Юрий Губанов.



Программами для извлечения данных из электронных устройств в рамках расследования уголовных дел пользуются различные правоохранительные органы, включая МВД, Следственный комитет, ФСБ и прокуратуру, говорит Владимир Каталов, гендиректор Elcomsoft. С их помощью можно определить, например, местонахождение человека в определенное время или связь между несколькими подозреваемыми в конкретной локации, отметил он.



Дефицит криминалистического оборудования, по словам Бедерова, негативно влияет на расследования, особенно в случаях, где смартфон — единственное доказательство.



В России не развит рынок оборудования для криминалистических исследований смартфонов, говорит криминалист и исследователь в области кибербезопасности, руководитель консалтингового агентства BeholderIsHere Consulting Дмитрий Борощук:

«Для этих целей используются программные комплексы или набор интерфейсов для различных задач. При этом на рынке нет и целостных комплексов, которые были бы заточены именно под конкретные задачи с учетом работы криминалистов в поле».

Из существующих отечественных аналогов лидером рынка является компания «МКО Системы», но её решения пока уступают зарубежным, например, поддержке последних версий iOS.



Препятствиями для расследования преступлений с помощью специализированного софта, по словам Владимира Каталова, являются не только недоступность программ с нужным функционалом и финансирования, но и отсутствие нужной квалификации специалистов, бюрократические и организационные препятствия при закупках, а также постоянное усиление защиты со стороны производителей цифровых устройств и программного обеспечения для них. В мире есть всего два продукта, которые имеют достаточный функционал в области взлома мобильных устройств и извлечения данных, — это решения американских компаний GrayShift и Cellebrite, говорит Владимир Каталов. По его словам, эти продукты значительно превосходят российские решения, но они никогда не поставлялись в Россию и имеют строгий контроль за распространением — продукты доступны только правоохранительным органам в ограниченном числе стран и требуют подписания договоров о неразглашении.