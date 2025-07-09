Не ОРИ — комиссия по разработке XMPP оштрафована за отказ сотрудничать с властями РФ

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей независимую некоммерческую организацию XMPP Standards Foundation (ранее — Jabber Software Foundation), которая координирует разработку открытых расширений к протоколу XMPP — стандарту обмена мгновенными сообщениями, связи и совместной работы в реальном времени. Как сообщается в пресс-релизе объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы:

«Столичный суд привлек Тэ ХМПП Стандартс Фауyдэйшн (The XMPP Standards Foundation) к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.



Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы Тэ ХМПП Стандартс Фауyдэйшн (The XMPP Standards Foundation) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ».

Ранее сообщалось, что данная НКО уже была оштрафована на 600 тысяч рублей по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ («повторное совершение административного правонарушения — неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“»).

К подобным штрафам уже можно было бы привыкнуть, если бы не вопросы относительно того, является ли XMPP Standards Foundation по сути ОРИ.

«Очень странный штраф, — считает технический специалист „Роскомсвободы“. — Во-первых, это по сути комиссия по разработке стандарта, она по умолчанию не может быть организатором распространения информации. Единственное, что она распространяет — это стандарт протокола XMPP. Во-вторых, протоколом может пользоваться кто угодно — как, например, языком или стилем поэзии».

Эксперт также отметил:

«Раньше это был очень распространённый протокол, и легендарный Jabber, к примеру, основан на XMPP, а какое-то время на нём был Google Talk (до преобразования в Google Hangouts). Сейчас же — достаточно нишевая вещь, на нём только корпоративные чаты и какие-то закрытые сообщества, за которые XMPP Standards Foundation вообще никакой ответственности не несёт хотя бы по той причине, что не предоставляет им непосредственно услуг связи. В общем, штраф за то, чем НКО не занимается».

С ним согласен инженер одного из операторов связи: «Ну, XMPP — это протокол, который по сути позволяет использовать децентрализованный, полностью безопасный мессенджер, никому не подконтрольный. XSF — это некоммерческая организация которая занимается стандартизацией и разработкой таких протоколов. В каком-то смысле это идеальная альтернатива всем популярным мессенджерам, и кто угодно может свой сервер развернуть на двоих, троих, сто человек, обменяться ключами, а потом гонять вообще любую «крамолу», и никто никогда ничего не узнает. Только при чём тут сама организация? Она же занимается именно протоколами, а не обменом сообщениями между юзерами. Так они и до The Linux Foundation дойдут. А, стоп... не буду подсказывать».

К слову, данные об организации в реестре организаторов распространения информации отсутствуют, как и её сайт. То есть даже формально XMPP Standards Foundation пока что ОРИ не является. Стоит также напомнить, что организатор распространения информации, согласно российскому законодательству, обязан хранить и предоставлять российским силовикам все данные о действиях и взаимодействиях пользователей, а также их переписку, видео- и аудиозвонки (если такая функция предусмотрена сервисом).