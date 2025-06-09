Презентация национального мессенджера состоится летом

Мессенджер Max, который Минцифры рассматривает для интеграции с «Госуслугами», будет представлен летом, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он также подчеркнул, что мессенджер разрабатывается частной компанией: «Не государство выступает инициатором создания этого продукта. Государство его поддерживает для того, чтобы дать ему возможность конкурировать за аудиторию».



При этом Минцифры не рассматривает вариант регистрации в национальном мессенджере по паспорту. По словам Шадаева, пользователи будут регистрироваться через номер телефона. Авторизация через госуслуги потребуется, если пользователю нужно задействовать дополнительный функционал:

«Я слышал версию о том, что этот мессенджер предполагает полную идентификацию всех пользователей, это не так. Необходимость регистрации в ЕСИА [Единой системе идентификации и аутентификации] нужна только для допфункционала. При этом будет полностью исключена возможность использования подменных номеров, а по номеру телефона при необходимости мы сможем понять, кто является его реальным владельцем».

Использование зарубежных номеров тоже будет исключено. Министр Шадаев отметил, что осенью в мессенджер планируют добавить функционал для ведения каналов.



По мнению же депутата Антона Горелкина, «верифицированные аккаунты в национальном мессенджере нужны и должны снабжаться хорошо заметной маркировкой».



Ранее Шадаев отмечал, что есть примеры стран с собственным «национальным мессенджером». При этом такому продукту удается доминировать на рынке. Max министр охарактеризовал как «сервис, не уступающий зарубежным конкурентам».



Российский президент одобрил идею создания национального приложения для обмена сообщениями и заявил, что на данную платформу необходимо будет перевести услуги, предоставляемые госведоствами и финансовыми учреждениями.

В конце мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки в один из принятых в первом чтении законопроектов, которыми предложила создать национальную платформу-мессенджер. С его помощью россияне смогут получать госуслуги, удостоверять личность, пользоваться образовательными чатами и сервисами, а также использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров при совершении сделок. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, сервис позволит отказаться от использования бумажных документов — удостоверять личность можно будет с помощью цифрового ID, аналогично виртуальным дисконтным картам.

Депутат также заявил, что закон о национальном сервисе могут принять 11 июня текущего года.

По мнению исполнительного директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарёва, зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, после запуска Max ждёт блокировка:

«Ну, потому что они считают, что новый мессенджер их заменит. Я в этом не уверен, но ровно так же было и с Ютюбом. И да — они не станут блокировать одним днем. Просто будет "деградация". Вроде как уже пользователи замечают это. Опять же ровно та же самая стратегия, что с Ютюбом — о том, что Ютюб стал хуже работать на некоторых операторах мы стали замечать еще в июле прошлого года».