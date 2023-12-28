В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты

На территории Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Кроме того, будет заблокирован доступ и конкретно к «Яндекс Музыке». Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии.
Закон, принятый в Латвии в марте 2022 года, позволяет ограничивать доступ к сайтам, распространяющим контент, который, по мнению совета, несёт угрозу общественному порядку и национальной безопасности страны.
Через месяц после принятия закона, 7 апреля 2022 года совет заблокировал доступ к 16 российским интернет-ресурсам, в их числе уже был yandex.ru, а также там оказались mail.ru, сайты Кремля, «Московского комсомольца», «Первого канала», «Ведомостей», РЕН ТВ, Госдумы, «Интерфакса» и РБК.
Тогда «Яндекс» не согласился с решением и подал апелляцию в латвийский суд. Рассмотрение заявления состоится 29 февраля 2024 года. Сегодняшнее решение совета в компании не комментируют.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.