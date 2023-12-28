В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты

На территории Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Кроме того, будет заблокирован доступ и конкретно к «Яндекс Музыке». Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Закон, принятый в Латвии в марте 2022 года, позволяет ограничивать доступ к сайтам, распространяющим контент, который, по мнению совета, несёт угрозу общественному порядку и национальной безопасности страны.

Через месяц после принятия закона, 7 апреля 2022 года совет заблокировал доступ к 16 российским интернет-ресурсам, в их числе уже был yandex.ru, а также там оказались mail.ru, сайты Кремля, «Московского комсомольца», «Первого канала», «Ведомостей», РЕН ТВ, Госдумы, «Интерфакса» и РБК.

Тогда «Яндекс» не согласился с решением и подал апелляцию в латвийский суд. Рассмотрение заявления состоится 29 февраля 2024 года. Сегодняшнее решение совета в компании не комментируют.