Продажа «Яндекса» обяжет Yandex N.V. пять лет не создавать сервисы-конкуренты

Нидерландская Yandex N.V., которая продаст российский актив и вскоре сменит название, дистанцируется от «Яндекса» не только корпоративно, но и в части бизнеса.



Компания, в чьем распоряжении по итогам сделки окажется солидная сумма для инвестиций в развитие, не сможет с помощью этих ресурсов создавать сервисы, конкурирующие с основными сервисами «Яндекса».



Согласно материалам к собранию акционеров Yandex N.V., условия «развода» предусматривают обязательство о неконкуренции (non-compete agreement, NCA) сразу на пять лет, причем распространяется оно на любые рынки.



Отмечается, что исключением будут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Беларуси.



Ранее стало известно, что расположенная в Нидерландах публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Yandex N.V. — материнская компания «Яндекса») заключила сделку по продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов и перестанет быть головной компанией. В заявлении компании говорится, что «Яндекс» останется частной, независимой и публичной организацией после реструктуризации.



Разделение компании произойдёт в первом полугодии 2024 года и пройдёт в два этапа.



После разделения российской компании «Яндекс» отойдут все сервисы и активы за исключением Nebius, Toloka, Avride и TripleTen. При этом основным владельцем компании российской компании станет фонд паевых инвестиций «Консорциум Первый». В Фонд войдут менеджмент «Яндекса», частные инвесторы и «Лукойл», при этом контрольного пакета ни у кого из акционеров не будет.



После завершения разделения компании Yandex N.V. проведет делистинг, а российская структура «Яндекса» выйдет на Московскую биржу.