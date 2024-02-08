English Русский
News
8 February 2024

Продажа «Яндекса» обяжет Yandex N.V. пять лет не создавать сервисы-конкуренты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Исключением будут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Беларуси.
Фото: EPA-EFE/Maxim Shipenkov

Нидерландская Yandex N.V., которая продаст российский актив и вскоре сменит название, дистанцируется от «Яндекса» не только корпоративно, но и в части бизнеса.

Компания, в чьем распоряжении по итогам сделки окажется солидная сумма для инвестиций в развитие, не сможет с помощью этих ресурсов создавать сервисы, конкурирующие с основными сервисами «Яндекса».

Согласно материалам к собранию акционеров Yandex N.V., условия «развода» предусматривают обязательство о неконкуренции (non-compete agreement, NCA) сразу на пять лет, причем распространяется оно на любые рынки.

Отмечается, что исключением будут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Беларуси.

Ранее стало известно, что расположенная в Нидерландах публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Yandex N.V. — материнская компания «Яндекса») заключила сделку по продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов и перестанет быть головной компанией. В заявлении компании говорится, что «Яндекс» останется частной, независимой и публичной организацией после реструктуризации.

Разделение компании произойдёт в первом полугодии 2024 года и пройдёт в два этапа.

После разделения российской компании «Яндекс» отойдут все сервисы и активы за исключением Nebius, Toloka, Avride и TripleTen. При этом основным владельцем компании российской компании станет фонд паевых инвестиций «Консорциум Первый». В Фонд войдут менеджмент «Яндекса», частные инвесторы и «Лукойл», при этом контрольного пакета ни у кого из акционеров не будет.

После завершения разделения компании Yandex N.V. проведет делистинг, а российская структура «Яндекса» выйдет на Московскую биржу.

Яндекс конкуренция Yandex

Similar articles

«Яндекс.Заправки» и «Яндекс.Драйв» внесены в реестр по слежке за пользователями
В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты
Испанские СМИ подали иск к Meta на сумму 550 миллионов евро
От Apple потребовали сделать iMessage совместимым с конкурентами
«Яндекс Музыка» опубликовала первый отчёт о госзапросах
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

For media (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт UniSender