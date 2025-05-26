Сервисы «Яндекса» под пристальным вниманием властей

Согласно отчёту о прозрачности за июль-декабрь 2024 года, «Яндекс» получил 41439 запросов от российских властей на раскрытие данных пользователей. Отказом ответил на 13384 из них (32%). В первом полугодии компания получила 36540 запросов, отказав в раскрытии данных в 7161 случаях (20%). Таким образом, всего за год компания получила 77979 запросов на раскрытие данных пользователей.



Чаще всего с июля по декабрь власти обращали внимание на райдтех-сервисы (такси, доставка, самокаты, драйв) — по ним компания получила более 26 тысяч запросов, отказав в 8559 из них (32%). Следом идут футдех (еда, лавка, деливери) — 7622 запросов с 2021 отказами (27%), почта — 3126 запросов и 1345 отказов (43%), Яндекс ID — 2663 запроса и 971 отказ (36%), геосервисы — соответственно 1136 и 190 (17%), вертикали (недвижимость, аренда, продажа авто, путешествия) — 276 и 176 (64%), медиасервисы — 53 и 40 (75%) и остальное — получено 158 запросов и отказано в 82 из них (52%).





Полугодием ранее на райдтех и фудтех власти обращали внимание чаще всего. Первый получил 23770 запросов на раскрытие данных пользователей и ответил отказом в 4217 случаях (18%), второй — соответственно 6559 и 630 (10%).



Согласно российскому законодательству, компания обязана передавать данные о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также хранить всю переписку, видео- и аудиозвонки (если это предусмотрено сервисом) тех её платформ, которые внесены в реестр Организаторов распространения информации, а большинство из них там уже есть.

Запросов на скачивание и удаление данных с июля по декабрь 2024 года «Яндекс» получил соответственно 95585 и 178453.

В соответствии с требованиями Роскомнадзора российский IT-гигант автоматически исключил из поисковой выдачи 374 959 ссылок, внесённых в реестр запрещённых сайтов. Количество ссылок, контент по которым был удалён, с разбивкой по сервисам с июля по декабрь 2024 года выглядит так:

Параллельно с этим, в рамках борьбы с нелегальным контентом и защиты интересов правообладателей были реализованы масштабные мероприятия: с момента подписания меморандума об охране исключительных прав из результатов поиска удалено 345 261 136 ссылок, а только за период с июля по декабрь 2024 года – 61 519 314 ссылок. Эти действия подчеркивают строгость подхода как со стороны государства, так и со стороны самого Яндекса, стремящегося соблюдать законодательные требования и обеспечивать безопасность цифрового пространства.

По «праву о забвении» компанией с января по июнь 2024 года получено требований по более 15,5 тысяч ссылок. 8327 из них касалось нарушения закона, и отказом отвечено на 3732 из них (45%), неактуальность — соответственно 4613 и 1463 (32%), недостоверность — 2635 и 497 (19%). Во втором полугодии всего получено требований по 10397 ссылкам. По неактуальности было 5241 ссылка, и «Яндекс» ответил отказом по 1475 из них (28%), по нарушению закона компания получила требования по 2945 ссылкам и отказалась удалять 471 (16%), по недостоверности — соответственно 2211 и 292 (13%).