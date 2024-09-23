Apple блокирует альбом «Новинки зарубежного рэпа» группы «Каста»

Не так давно вышедший альбом «Новинки зарубежного рэпа» группы «Каста» перестал быть доступен для пользователей iPhone в России. Очевидно, повторяется ситуация, случившаяся с группой «Порнофильмы», когда сервис Apple Music скрыл от россиян трек «Это пройдёт».

Первым же альбом «Касты» удалил сервис «Яндекс.Музыка» больше недели назад. Но при этом если песни «Порнофильмов» попадали и в список «экстремистских материалов», и блокировались «Неуказанным госорганом» (скорее всего, им является Генпрокуратура), то у данной рэп-команды в реестре запрещённой информации мы не находили пока ни одного трека.

Недоступность «Новинок зарубежного рэпа» нам подтвердили пользователи из самых разных регионов и в разное время, поэтому вряд ли это можно списывать на какой-то сбой. Мы также выяснили, что весь альбом без проблем запускается у тех «айфоновладельцев», чьи аккаунты зарегистрированы не в России, у остальных же все треки альбома выглядят неактивно (светло-серого цвета), а при попытке запустить любую песню сервис пишет, что объект недоступен в их регионе. Композиции же из других альбомов «Касты» запускаются без проблем.

По словам опрошенных нами пользователей, все треки запускались «вот буквально на днях». На официальном сайте группы собраны ссылки на все платформы, где выложен данный альбом. Мы проверили их и выяснили, что кроме «Яндекса» и Apple, отцензурировала данный контент и платформа «Звук»:

Во «ВКонтакте», что интересно, альбом присутствует. А вот перейти на страничку с альбомом на YouTube Music или в Spotify у опрошенных нами пользователей не получилось, и, судя по всему, сервисы ввели для россиян геоблокировку, потому что при включенном VPN проблема исчезала. Хотя, впрочем, ситуация с YouTube может заключаться в банальном «замедлении» сервиса российскими властями.

«Каста» подтвердила нам блокировку альбома. Группа была удивлена цензурными действиями зарубежных платформ:

«Наш новый альбом „Новинки зарубежного рэпа“ заблокировали в РФ на Apple Music и YouTube Music. Хочется постичь, почему зарубежные музыкальные гиганты вводят цензуру по запросу российских властей и блокируют наш антивоенный альбом, который является мощным, заметным антивоенным высказыванием — художественным и аналитическим. И притом кайфовым нормальным рэпом. Альбом забанили в Яндекс и Сбер, это понятно, они подчиняются цензорам.



А зачем блокируют альбом Apple Music и YouTube Music? Они тоже теперь подчиняются и согласны с недопустимостью „фейков, дискредитации, экстремизма и иноагентства“? А главное, как можно стирать такой охеренный рэп Касты? Его надо гонять по кругу! Люди мп3 качают теперь».

«Сначала с AppStore начали пачками исчезать VPN-приложения по требованию российского цензора, затем мы заметили как из российского Apple Music начали также понемногу выпиливаться отдельные песни запрещенных российских панк-групп, включая „Порнофильмы“ и „Элизиум“. Ну а вчера мы узнали, что из Apple удален целый антивоенный альбом от легенд российского рэпа, группы „Каста“. Всё это говорит об очень плохой тенденции», — соглашается с группой киберюрист Саркис Дарбинян.



По его мнению, это превращается в тревожный прецедент, когда следом за крупными компаниями исполнять требования цензурных органов станут остальных площадки, ориентируясь на действия «гигантов»:

«Если объекты культуры начнут один за другим и дальше пропадать с крупных международных площадок, то они станут абсолютно недоступными широкому российскому слушателю, которого Кремль и так оберегает от прослушивания недозволенного, моментально удаляя всех запрещенных артистов со всех подконтрольных отечественных площадок.



К нашему большому удивлению, Apple не пытается защитить свои ценности и ценности тех артистов, которые ей доверились, а лишь послушно помогает Кремлю осуществлять цензуру Рунета. И самое плохое, что остальные компании, вроде Spotify или Souncloud, могут последовать примеру гиганта, повторяя всё за самым большим. В результате это может привести не только к полному техническому, но и к культурному озабориванию россиян и, в конечном счете, к торжеству пропаганды».

«Apple больше не может говорить, что это не её дело, а сама компания лишь подчиняется локальным законам в местах своего присутствия, какими бы эти законы ни были. Корпорация вроде Apple должна отдавать себе отчёт, что тем самым она содействует оказанию неблагоприятного воздействия на права человека, что противоречит как её собственным ценностям так и Руководящим принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН — документа, который имеет силу мягкого международного права», — подытоживает Саркис Дарбинян.