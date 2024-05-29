В нейросети «Яндекса» предусмотрена возможность обнаружения запрещённых текстов

Yandex Cloud (облачный провайдер «Яндекса») дал пользователям возможность классифицировать тексты посредством нейросетей. Как сообщили «Ъ» в компании, классификатор на базе YandexGPT понадобится в том числе для «обнаружения противоправной информации», а также для работы с обращениями клиентов, спамом и противодействия мошенничеству.



Классификация текстов, по сообщению компании, реализована следующим образом: заказчик определяет категории, по которым он хочет классифицировать тексты, затем загружает в сервис «Яндекса» примеры текстов для каждой категории, а потом получает доступ к созданной под задачу модели-классификатору.

Компании уже пытались использовать сервисы «Яндекса» для выявления запрещенной в РФ информации. В декабре 2022 года интернет-издательство Ridero объявило о проверке своей библиотеки с помощью нейросети, чтобы выявить ЛГБТ-книги и снять их с продажи. Позже выяснилось, что нейросеть обучалась с помощью принадлежащего «Яндексу» сервиса «Толока», пользователям которого предлагали прочитать текст и указать, одобряется ли в нем «существование лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров», смена пола, зоофилия, некрофилия, идеи чайлдфри или инцест. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что отозвали это задание, сочтя его оскорбительным.