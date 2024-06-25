«Яндекс» выпустил отчёт о прозрачности за II половину 2023 года

Во второй половине 2023 года в «Яндексе» получили 135 445 запросов на удаление и 128 573 запросов на скачивание данных самими пользователями (один пользователь мог сделать несколько запросов). Для сравнения, в предыдущий отчётный период показатели составили 77 846 и 56 507. Напомним, начиная с 1 июня 2021 года пользователи могут скачать архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы, и удалить свои данные из отдельных сервисов, говорится на сайте компании.

С июля по декабрь 2023 года «Яндекс» по требованию Роскомнадзора удалил из поиска 193 927 ссылок. Это на 3 402 ссылки больше, чем во первой половине 2023 года. Кроме того, по требованию надзорного органа «Яндекс», как говорится на сайте компании, удаляет запрещённый контент со своих серверов, например, из «Яндекс Кью» или «Яндекс Музыки», а также изображения, турбо-страницы, сохранённые копии страниц и т.п.

За полгода компания получила 36 305 запросов и на раскрытие данных о пользователях. Для сравнения, в предыдущий отчётный период их было 32 664. Доля отказов составила 19% (6 758). Больше всего запросов пришлось на «Райдтех», включающий в себя сервисы такси, самокатов, доставки, а также«Драйв» (22 918, из них отказов — 3 652, 16%). Далее идут «Яндекс Почта» (6 115, отказов — 859, 14%) и «Фудтех» («Еда», «Лавка», «Деливери»; 4 556 запросов и 1 294, 28% отказов).

Источник: «Яндекс»

Пришли в «Яндекс» запросы и по закону «о праве на забвение». Они были связаны с неактуальностью или недостоверностью информации, а также с нарушением закона. «Некоторые ссылки могут иметь больше одного обоснования и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя», — говорится в отчёте.

Источник: «Яндекс»

Наконец, с июля по декабрь 2023 года компания удалила из поиска 193 927 ссылок по запросам правообладателей.