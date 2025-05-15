«Яндекс.Музыка» за последние полгода удалила более 1,5 тысяч единиц контента

Сервис «Яндекс Музыка» за четвертый квартал 2024-го и первый квартал текущего года удалил по требованию государственных органов 1576 единиц контента. Об этом говорится в отчете компании о прозрачности (transparency report), копия которого имеется в распоряжении РБК.



При этом в последнем квартале прошлого года платформа по требованию властей удалила 89 единиц контента, в том время как на первые три месяца года текущего — 1487. Предыдущее полугодие (II и III кварталы 2024 года) оказалось более строгим по части цензуры, когда было удалено 4941 материал.



За последние 6 месяцев сервис получил от госорганов 106 запросов с требованием удалить контент по 142 ссылкам, где были размещены песни, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Предыдущие полгода власти направляли значительно меньше запросов — 68.



Также за эти шесть месяцев на сервисе установили возрастное ограничение для 8911 материалов в соответствии с законодательством. Кроме того, платформа установила возрастную маркировку (знак) на 36 877 музыкальных треков и эпизодов подкастов. Такие меры предпринимаются для контента с содержанием, например, нецензурной лексики, описания насилия или агрессии.



Основными причинами для удаления материалов стали «информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации», а также контент, содержащий порнографические описания несовершеннолетних или оправдание сексуального поведения в отношении несовершеннолетних. Также под запрет попали материалы с «нетрадиционными сексуальными отношениями», наркоконтент и «пропаганда суицида».



«Яндекс Музыка» также исключила из рекомендаций 890 треков и эпизодов подкастов, которые содержат контент, способный «вызвать дискомфорт у большой массы пользователей». За указанные полгода сервис удалил 159 песен и эпизодов подкастов за несоответствие правилам размещения контента на площадке. В таких случаях платформа уведомляет правообладателя, который может внести изменения в контент и загрузить его заново либо подать апелляцию.