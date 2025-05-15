English Русский
News
15 May 2025

«Яндекс.Музыка» за последние полгода удалила более 1,5 тысяч единиц контента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Большая часть материалов приходится на первый квартал текущего года. Основными причинами для удаления материалов стали «направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ» информация, а также сексуализированный в отношении несовершеннолетних контент.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Яндекс.Музыка / Canva

Сервис «Яндекс Музыка» за четвертый квартал 2024-го и первый квартал текущего года удалил по требованию государственных органов 1576 единиц контента. Об этом говорится в отчете компании о прозрачности (transparency report), копия которого имеется в распоряжении РБК.

При этом в последнем квартале прошлого года платформа по требованию властей удалила 89 единиц контента, в том время как на первые три месяца года текущего — 1487. Предыдущее полугодие (II и III кварталы 2024 года) оказалось более строгим по части цензуры, когда было удалено 4941 материал.

За последние 6 месяцев сервис получил от госорганов 106 запросов с требованием удалить контент по 142 ссылкам, где были размещены песни, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Предыдущие полгода власти направляли значительно меньше запросов — 68.

Также за эти шесть месяцев на сервисе установили возрастное ограничение для 8911 материалов в соответствии с законодательством. Кроме того, платформа установила возрастную маркировку (знак) на 36 877 музыкальных треков и эпизодов подкастов. Такие меры предпринимаются для контента с содержанием, например, нецензурной лексики, описания насилия или агрессии.

Основными причинами для удаления материалов стали «информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации», а также контент, содержащий порнографические описания несовершеннолетних или оправдание сексуального поведения в отношении несовершеннолетних. Также под запрет попали материалы с «нетрадиционными сексуальными отношениями», наркоконтент и «пропаганда суицида».

«Яндекс Музыка» также исключила из рекомендаций 890 треков и эпизодов подкастов, которые содержат контент, способный «вызвать дискомфорт у большой массы пользователей». За указанные полгода сервис удалил 159 песен и эпизодов подкастов за несоответствие правилам размещения контента на площадке. В таких случаях платформа уведомляет правообладателя, который может внести изменения в контент и загрузить его заново либо подать апелляцию.

цензура Transparency Report 114-ФЗ Яндекс.Музыка отчет о прозрачности 32-ФЗ 478-ФЗ ЛГБТ

Similar articles

Подписаны законы, ужесточающие законодательство об «иноагентах» и критиках власти
Reddit получил от России 15 запросов на удаление контента
Ужесточены законы об «иноагентах» и «преступлениях против государства»
Российские власти направили GitHub в 2024 году 42 запроса
Госдума в I чтении ужесточила законодательство об «иноагентах»
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт