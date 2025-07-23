Google в целях борьбы с дезинформацией удалил десятки тысяч YouTube-каналов

Google опубликовал отчёт о масштабной зачистке дезинформационных сетей: с апреля по июнь 2025 года было удалено около 11 000 YouTube-каналов и связанных аккаунтов. Более 7700 из них — китайские, распространявшие контент на китайском и английском языках в поддержку властей КНР и президента Си Цзиньпина. Российские кампании заняли второе место — более 2000 удалённых каналов публиковали материалы, критикующие Украину, НАТО и Запад.



Особое внимание в отчёте посвящено удалению 20 YouTube-каналов, четырёх рекламных аккаунтов и блога на Blogger, связанных с RT. Несмотря на то, что RT был заблокирован на YouTube ещё в 2022 году, расследование показало попытки обхода ограничений через прокси-аккаунты и сотрудничество с зарубежными медиаплощадками.



Кроме Китая и России, Google выявил и удалил кампании, связанные с Азербайджаном, Ираном, Турцией, Израилем, Румынией и Ганой. Эти операции были направлены на дискредитацию политических оппонентов и продвижение геополитических нарративов.

Контент распространялся на русском, украинском, польском, английском, французском языках. В основном там критиковались Запад, Украина и НАТО, а также выборы в странах ЕС. В других кампаниях задействовались азербайджанский, арабский, фарси, китайский, индонезийский и другие языки.



Удаления затронули не только YouTube, но и рекламные платформы Google Ads и AdSense, блог-сервис Blogger, а также Google News и Discover — несколько доменов были исключены из этих сервисов за распространение вводящего в заблуждение контента.



В первом квартале 2025 года Google уже удалил более 23 000 аккаунтов. Таким образом, общее число зачисток за полгода превысило 34 000, что свидетельствует о росте масштабов и координации глобальных кампаний влияния.