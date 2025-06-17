Антиэкстремистское законодательство снова ужесточили

Сразу во втором и третьем чтениях принят закон об усилении уголовной ответственности за высказывания, которые можно расценивать как экстремистские.

Документ №835233-8 усиливает статью 282 УК РФ, расширяя основания для уголовной ответственности за возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства. Вот суть изменений:

Уголовная ответственность — с первого раза

Теперь за действия, сопряжённые с оправданием, одобрением или пропагандой насилия (в том числе в интернете), можно получить уголовное наказание без предварительного административного штрафа. Ранее уголовное преследование наступало только при повторном нарушении.

Расширение состава соучастников

В части 2 статьи 282 добавляется, что преступление считается отягчающим, если оно совершено группой лиц или по предварительному сговору — не только организованной группой, как было раньше.

Наказание

За такие деяния предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы до 5 лет.

Поводом для изменений стали данные: в 2023 году 42,6% административных дел по статье 20.3.1 КоАП касались именно оправдания или пропаганды насилия. Законодатели считают такие действия особенно опасными, поскольку они «нормализуют экстремизм».

Примечательно, что в 2018 году актиэкстремистское законодательство было частично декриминализировано. Из-за большого количества накопившихся уголовных дел, а также загруженности судов было принято решение ввести административную преюдицию по такого рода правонарушениям, и лишь после нескольких случаев наступала ответственность уже уголовная. Как видим, в этом вопросе начался постепенный откат назад.