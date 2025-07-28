Алгоритмы Facebook в борьбе с «пиратством» удаляют даже «антипиратский» контент

Facebook усилил борьбу с пиратским контентом — но, похоже, зашёл слишком далеко. Платформа начала автоматически удалять любые публикации, где упоминается MagisTV — популярный пиратский IPTV-сервис. Причём блокируются не только пиратские ссылки, но и обычные новости, включая пресс-релизы от организаций, борющихся с пиратством.



Как выяснил TorrentFreak, причиной стал автоматический фильтр, встроенный в антипиратские инструменты Facebook. Он реагирует на ключевые слова, связанные с нарушением авторских прав, и блокирует публикации без анализа контекста. В результате были удалены статьи, которые не содержали нарушений, а лишь освещали юридические проблемы MagisTV — например, отказ в регистрации товарного знака и обвинения в распространении вредоносного ПО.



Особенно показателен случай с пресс-релизом от ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) — глобальной антипиратской коалиции. Даже этот материал был удалён Facebook спустя несколько минут после публикации. Причина — всё та же: «возможное нарушение авторских прав» из-за упоминания MagisTV.



Авторы попытались протестировать систему, публикуя разные статьи с нейтральным содержанием. Все они были удалены. Более того, аккаунт, с которого велись публикации, был временно заблокирован, с угрозой полной деактивации.



Facebook предлагает возможность обжаловать такие решения, но в ряде случаев ответа не поступает даже спустя несколько дней. Это создаёт риски для журналистов, исследователей и правозащитников, которые освещают пиратство, но не распространяют его.



Ситуация показывает, что автоматические инструменты, вроде Rights Manager и DPI-фильтров, могут быть чрезмерно агрессивными. Вместо точечной защиты авторских прав они превращаются в механизм цензуры, блокируя даже антипиратские материалы.