Алгоритмы Facebook в борьбе с «пиратством» удаляют даже «антипиратский» контент

Facebook усилил борьбу с пиратским контентом — но, похоже, зашёл слишком далеко. Платформа начала автоматически удалять любые публикации, где упоминается MagisTV — популярный пиратский IPTV-сервис. Причём блокируются не только пиратские ссылки, но и обычные новости, включая пресс-релизы от организаций, борющихся с пиратством.
Как выяснил TorrentFreak, причиной стал автоматический фильтр, встроенный в антипиратские инструменты Facebook. Он реагирует на ключевые слова, связанные с нарушением авторских прав, и блокирует публикации без анализа контекста. В результате были удалены статьи, которые не содержали нарушений, а лишь освещали юридические проблемы MagisTV — например, отказ в регистрации товарного знака и обвинения в распространении вредоносного ПО.
Особенно показателен случай с пресс-релизом от ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) — глобальной антипиратской коалиции. Даже этот материал был удалён Facebook спустя несколько минут после публикации. Причина — всё та же: «возможное нарушение авторских прав» из-за упоминания MagisTV.
Авторы попытались протестировать систему, публикуя разные статьи с нейтральным содержанием. Все они были удалены. Более того, аккаунт, с которого велись публикации, был временно заблокирован, с угрозой полной деактивации.
Facebook предлагает возможность обжаловать такие решения, но в ряде случаев ответа не поступает даже спустя несколько дней. Это создаёт риски для журналистов, исследователей и правозащитников, которые освещают пиратство, но не распространяют его.
Ситуация показывает, что автоматические инструменты, вроде Rights Manager и DPI-фильтров, могут быть чрезмерно агрессивными. Вместо точечной защиты авторских прав они превращаются в механизм цензуры, блокируя даже антипиратские материалы.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.