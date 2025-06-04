Голливуд требует мгновенной блокировки пиратских сайтов

Ассоциация кинокомпаний США (MPA), представляющая интересы крупнейших студий, включая Netflix, Disney и Warner Bros., предложила новый механизм борьбы с онлайн-пиратством. Об этом сообщило издание TorrentFreak со ссылкой на письменный отзыв организации о мерах по борьбе с онлайн-пиратством в Европе, рекомендованных Еврокомиссией.

Организация заявила, что правообладатели должны иметь возможность автоматически и в реальном времени блокировать сайты, распространяющие нелегальный контент.



MPA считает, что существующие меры недостаточно эффективны, особенно в борьбе с пиратскими трансляциями спортивных событий. Временные ограничения делают традиционные блокировки бессмысленными — если сайт закрывают после окончания матча, ущерб уже нанесён.



В некоторых странах, таких как Италия, Греция и Португалия, уже действуют автоматизированные системы блокировки, позволяющие правообладателям оперативно вносить новые домены в чёрный список. Голливуд хочет распространить этот подход на весь Евросоюз.



MPA предлагает создать динамическую систему, которая позволит правообладателям самостоятельно добавлять пиратские сайты в реестр блокировки. Это должно происходить без судебных решений, что ускорит процесс.



Кроме того, ассоциация настаивает на участии VPN-провайдеров, CDN-сервисов и поисковых систем в борьбе с пиратством. По мнению MPA, такие компании, как Cloudflare, должны помогать в выявлении операторов нелегальных ресурсов и ограничивать их доступ к инфраструктуре.



Несмотря на поддержку со стороны некоторых стран, в ЕС остаются юридические препятствия. Например, в Германии правообладатели должны сначала идентифицировать владельца пиратского сайта, прежде чем требовать его блокировки. В Польше и Болгарии подобные механизмы вообще не внедрены.



MPA также предлагает расширить требования Know Your Business Customer (KYBC), чтобы онлайн-посредники собирали точные данные о своих клиентах. Это поможет быстрее выявлять нарушителей.



Еврокомиссия изучает предложения MPA и других правообладателей. В ближайшие месяцы может быть принято решение о новых законодательных мерах.



Однако критики опасаются, что автоматизированные блокировки могут привести к злоупотреблениям, когда сайты будут закрываться без должного разбирательства.