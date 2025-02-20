Российские власти внесли Cloudflare в реестр по слежке

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там очередных новичков, среди которых есть крупные зарубежные и отечественные сервисы. Все они, согласно российскому законодательству, обязаны передавать ФСБ данные пользователей, включая переписку и аудио-, видеозвонки (если таковые предусмотрены), иначе могут быть подвергнуты блокировкам и другому давлению со стороны российских надзорных органов.
В этот список попала компания Cloudflare, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109870
Примечательно, что в ноябре прошлого года Роскомнадзор рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare, назвав это «нарушением российского законодательства», поскольку он может применяться в частности для обхода блокировок.
А вот Snapchat попал в ОРИ уже во второй раз. В 2017 году в реестр внесли сайт компании Snap Inc, и вот на этот раз там оказался уже сайт непосредственно самого мобильного приложения:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109871
Популярный файлообменник 4shared также пополнил список ОРИ:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109872
Его ежедневный трафик превышает 300 ТБ. По итогам 2011 года 4shared стал крупнейшим файлообменным сервисом в интернете.
Ещё один сервис обмена файлами — SugarSync:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109873
ПО и облачное хранилище сервиса в основном предназначено для резервного копирования пользовательских данных и их дальнейшего хранения, что позволяет получать доступ к данным на любом устройстве, предоставляющем доступ в интернет.
Организатором распространения информации власти решили сделать также ПАО «Дальневосточное морское пароходство»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109867
Какие морские секреты решило узнать ФСБ, остаётся только догадываться.
Зарегистрированный в Нижнем Новгороде мессенджер «ЭКОФОН» также пополнил список ОРИ:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109868
Сервис по продаже билетов «Концерт.Ру»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109869
Что ж, силовики наконец-то будут в курсе, кто берёт билеты на «День Радио», игнорируя концерты «Шамана».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.