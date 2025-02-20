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20 February 2025

Российские власти внесли Cloudflare в реестр по слежке

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Вместе с техногигантом в этом списке оказались файлообменники SugarSync и 4shared, мобильное приложение Snapchat (уже во второй раз), сайты «Дальневосточного морского пароходства», сервиса продажи билетов «Концерт.ру» и другие ресурсы.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DALL-E / Canva

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там очередных новичков, среди которых есть крупные зарубежные и отечественные сервисы. Все они, согласно российскому законодательству, обязаны передавать ФСБ данные пользователей, включая переписку и аудио-, видеозвонки (если таковые предусмотрены), иначе могут быть подвергнуты блокировкам и другому давлению со стороны российских надзорных органов.

В этот список попала компания Cloudflare, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109870

Примечательно, что в ноябре прошлого года Роскомнадзор рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare, назвав это «нарушением российского законодательства», поскольку он может применяться в частности для обхода блокировок.

 

А вот Snapchat попал в ОРИ уже во второй раз. В 2017 году в реестр внесли сайт компании Snap Inc, и вот на этот раз там оказался уже сайт непосредственно самого мобильного приложения:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109871

 

 

Популярный файлообменник 4shared также пополнил список ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109872

Его ежедневный трафик превышает 300 ТБ. По итогам 2011 года 4shared стал крупнейшим файлообменным сервисом в интернете.

 

Ещё один сервис обмена файлами — SugarSync:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109873

ПО и облачное хранилище сервиса в основном предназначено для резервного копирования пользовательских данных и их дальнейшего хранения, что позволяет получать доступ к данным на любом устройстве, предоставляющем доступ в интернет.

 

Организатором распространения информации власти решили сделать также ПАО «Дальневосточное морское пароходство»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109867

Какие морские секреты решило узнать ФСБ, остаётся только догадываться.

 

Зарегистрированный в Нижнем Новгороде мессенджер «ЭКОФОН» также пополнил список ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109868

 

Сервис по продаже билетов «Концерт.Ру»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109869

Что ж, силовики наконец-то будут в курсе, кто берёт билеты на «День Радио», игнорируя концерты «Шамана».

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