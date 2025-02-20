Российские власти внесли Cloudflare в реестр по слежке

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили там очередных новичков, среди которых есть крупные зарубежные и отечественные сервисы. Все они, согласно российскому законодательству, обязаны передавать ФСБ данные пользователей, включая переписку и аудио-, видеозвонки (если таковые предусмотрены), иначе могут быть подвергнуты блокировкам и другому давлению со стороны российских надзорных органов.

В этот список попала компания Cloudflare, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109870

Примечательно, что в ноябре прошлого года Роскомнадзор рекомендовал владельцам ресурсов отказаться от использования CDN-сервиса CloudFlare, назвав это «нарушением российского законодательства», поскольку он может применяться в частности для обхода блокировок.

А вот Snapchat попал в ОРИ уже во второй раз. В 2017 году в реестр внесли сайт компании Snap Inc, и вот на этот раз там оказался уже сайт непосредственно самого мобильного приложения:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109871

Популярный файлообменник 4shared также пополнил список ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109872

Его ежедневный трафик превышает 300 ТБ. По итогам 2011 года 4shared стал крупнейшим файлообменным сервисом в интернете.

Ещё один сервис обмена файлами — SugarSync:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109873

ПО и облачное хранилище сервиса в основном предназначено для резервного копирования пользовательских данных и их дальнейшего хранения, что позволяет получать доступ к данным на любом устройстве, предоставляющем доступ в интернет.

Организатором распространения информации власти решили сделать также ПАО «Дальневосточное морское пароходство»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109867

Какие морские секреты решило узнать ФСБ, остаётся только догадываться.

Зарегистрированный в Нижнем Новгороде мессенджер «ЭКОФОН» также пополнил список ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109868

Сервис по продаже билетов «Концерт.Ру»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109869

Что ж, силовики наконец-то будут в курсе, кто берёт билеты на «День Радио», игнорируя концерты «Шамана».