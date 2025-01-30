США ужесточает борьбу с зарубежными пиратскими сайтами

В Конгрессе США представлен законопроект Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA), направленный на борьбу с зарубежными сайтами, распространяющими пиратский контент. Авторы инициативы предлагают дать правообладателям возможность добиваться судебных постановлений, обязывающих интернет-провайдеров и DNS-сервисы блокировать доступ к таким ресурсам.



Законопроект, предложенный конгрессвумен от респуюликанской партии Зоуи Лофгрен, разработан при активном участии представителей кино- и телекоммуникационной индустрии. Лофгрен подчеркивает, что документ нацелен исключительно на борьбу с нарушителями, а не на ограничение свободы интернета. В качестве примера успешной борьбы с пиратством приводятся законы, действующие в Канаде, Великобритании и Австралии.



Документ предполагает, что правообладатели смогут обращаться в суды США с ходатайством о блокировке иностранных сайтов, если те систематически занимаются нарушением авторских прав. Судебные постановления будут требовать от интернет-провайдеров и сервисов доменных имен принять «разумные и технически выполнимые меры» для ограничения доступа пользователей к ресурсам-нарушителям.



В поддержку инициативы выступила Ассоциация киноиндустрии США (MPA), назвавшая FADPA важным шагом в защите американской экономики и рабочих мест. Copyright Alliance также поддержала законопроект, подчеркнув его значимость в борьбе с международным цифровым пиратством.



Однако критики законопроекта утверждают, что он представляет собой угрозу свободе интернета. Группа Public Knowledge назвала инициативу «инструментом цензуры», который позволит правообладателям превращать интернет-провайдеров в «копирайт-полицию». По мнению экспертов, механизм блокировки может привести к чрезмерному ограничению доступа к информации.



Организация Re:Create заявила, что законопроект даст крупным правообладателям возможность отключать сайты без должной проверки. Они указывают, что односторонние судебные процедуры могут привести к блокировке не только пиратских ресурсов, но и законных платформ. Кроме того, критики считают, что блокировка DNS-сервисов может создать прецедент для глобальной цензуры.



Согласно тексту законопроекта, блокировка будет применяться к провайдерам, имеющим более 100 000 абонентов, и DNS-сервисам с годовой выручкой свыше 100 млн долларов. Однако VPN-сервисы и провайдеры, использующие зашифрованные протоколы DNS, освобождаются от выполнения требований FADPA.



Оппоненты законопроекта опасаются, что его принятие создаст серьёзные прецеденты. По их мнению, предоставление правообладателям таких широких полномочий может привести к злоупотреблениям и массовой блокировке сайтов, даже если их деятельность не связана с нарушением авторских прав.



Лофгрен настаивает, что законопроект не нарушает Первую поправку к Конституции США. Она утверждает, что каждый случай блокировки будет рассматриваться судом с учётом принципов прозрачности и правовой защиты.



Обсуждение законопроекта продолжается.