Статья 282 пережила ещё одно обновление

Президент РФ подписал закон, возвращающий более жёсткую редакцию статьи 282 УК РФ. Документ устраняет «административную преюдицию», введённую в 2018 году, и позволяет возбуждать уголовные дела за экстремистские высказывания сразу — без предыдущего штрафа при определённых обстоятельствах.
Теперь уголовная ответственность наступает за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе — если они сопровождаются оправданием, пропагандой или угрозой насилия, в том числе в интернете. Также уголовное дело возможно, если фигурант уже имел судимость или получал административное наказание за схожие действия.
Санкции остались прежними: штраф от 300 до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы сроком до 5 лет с возможным запретом занимать определённые должности до 3 лет. Изменена и часть вторая статьи — теперь к отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ранее речь шла лишь об организованной группе).
По данным 2023 года, более 40% административных дел по статье 20.3.1 КоАП касались именно оправдания или пропаганды насилия. Законодатели назвали такие действия наиболее опасными, поскольку они, по их мнению, «нормализуют экстремизм» в общественном пространстве.
С момента подписания документ обретает силу закона. Новая редакция фактически возвращает часть норм, отменённых в 2018-м — тогда уголовные дела по 282-й возбуждались только при повторном нарушении. Теперь «второго шанса» по некоторым делам больше не будет.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.