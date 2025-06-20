С 1 сентября будут штрафовать даже за старую рекламу на заблокированных сайтах

С 1 сентября в России вступает в силу федеральный закон №72-ФЗ, запрещающий размещение рекламы на запрещённых в России платформах, к которым относятся в том числе Instagram и Facebook (оба принадлежат Meta). Он будет распространяться не только на новые коммерческие публикации, но и на старые, причем, похоже, без срока давности. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов, выступая на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» ПМЭФ.

С соответствующим вопросом к представителю регулятора обратился сооснователь ассоциации блогеров и агентств (АБА) Петро Шекшеев:

«Не секрет, что рынок блогеров на начальном этапе рос благодаря „Инстаграму“. Все научились там размещать рекламки и прочее. 1 сентября вступает в силу закон, по которому эта возможность прекратится. Но что делать с теми креативами, рилсами, которые были созданы до 1 сентября? Нужно ли будет их удалять всем массово и сносить огромную часть контента? Которые создавались годами, но — так получилось — содержат рекламные интеграции?»

«Это как с отчетностью, — пояснил Логинов. — Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете. Если 1 сентября интеграция сохраняется… Мы считаем факт. Реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Распространяется. Либо она промаркирована, признана рекламой и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено рекламу. Либо она немаркирована — тогда полагается штраф за маркировку. В любом случае распространять рекламу с маркером или без будет затруднительно».

Данная мера коснётся очень многих пользователей американской соцсети.



Российские блогеры, которые зарабатывают на рекламе через упомянутые в законе платформы, столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, ранее отмечал управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин:

«Для некоторых это может стать даже причиной ухода с рынка или поиска альтернативных источников дохода. Возможно, часть контент-мейкеров перейдут на российские платформы (например, VK, Rutube, «Дзен»), что может стимулировать развитие этих сервисов».

Долгое время бюджеты очень многих брендов были сосредоточены в Instagram, так как это самая эффективная площадка с точки зрения размещения рекламных публикаций, говорит основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок. «После вступления закона в силу бренды будут вынуждены придумывать, куда перераспределять бюджеты, которые шли на Instagram, и найти настолько же эффективную, функциональную и охватную площадку будет непросто», — считает он. Большинство, по его мнению, пойдут в Telegram.



На крупных игроков рекламного рынка это мало повлияет, прогнозировала гендиректор NMi Digital (NMi Group) Анна Планина:

«А вот представителям малого и среднего бизнеса возможно придется пересмотреть свои подходы — блогеры в запрещенных социальных сетях остаются для них значимым инструментом продвижения своих товаров и услуг».

Некоторые эксперты предлагают наблюдать за правоприменением этого закона, и возможно он станет рычагом давления на общественные организации или активистов, которые ранее размещали коллаборации и рекламу в своих аккаунтах.

Закон, которым запрещается распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен, президент Путин подписал в апреле текущего года. За нарушение грозят штрафы, сумма которых может доходить до 500 тысяч рублей.