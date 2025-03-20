Причиной сбоя в работе Рунета стала блокировка сервисов Cloudflare, Amazon и Fastly

В российском сегменте интернета наблюдаются серьезные перебои в работе популярных сайтов и сервисов. Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к отечественным и иностранным веб-ресурсам, включая YouTube, Twitch и TikTok. Не грузились также популярные игровые и образовательные платформы.



Согласно данным портала «Сбой.рф», сложности испытывают клиенты сразу нескольких российских провайдеров. Кроме того, в ряде регионов фиксируются сбои в работе мобильных операторов, а также проблемы с доступом к сервисам американского CDN-провайдера Cloudflare, что подтверждают данные Downdetector.



Особенно много сообщений поступило из регионов Урала и Сибири. Так, пользователи из Кузбасса жалуются на то, что у некоторых не работает в том числе цифровое телевидение. Проблемы с доступом наблюдаются у операторов связи: «Билайн», Yota, МТС, «Теле2» и других. О сбоях в интернете сообщили жители Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска и Ленинска-Кузнецкого.

«Не загружается сайт... Пропадает интернет... Не работает кабельное телевидение... Не войти в личный кабинет», — жалуются кузбассцы.

Жители Урала оказались без доступа к Epic Games, Duolingo, Miro и другим сервисам. Жалобы поступали из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского (Югра) автономных округов. Есть сообщения о проблемах на Ставрополье.

Множество сообщений с жалобами на проблемы с работой интернета от своих подписчиков получила в том числе и «Роскомсвобода». У некоторых не загружались даже российские сайты.

Роскомнадзор объяснил сбои «у некоторых сервисов в РФ» использованием в этих компаниях «иностранной инфраструктуры». Ранее в пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что в ближайший месяц регулятор исследует зависимость российских сервисов от зарубежной инфраструктуры. Там объяснили проверки необходимостью выработки мер по улучшению безопасности сервисов «в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».

При этом участники профильного технического форума ntc.party жалуются на проблемы с доступом к американскому CDN-сервису Cloudflare. Обслуживаемые сервисом сайты недоступны только у части операторов связи, что указывает на блокировку со стороны Роскомнадзора, а не на сбои на самих серверах.

«Сегодня РКН грохнул Cloudflare в восточной части России от Урала и до Приморья, — пишет Telegram-канал Tech Talk, — и, как следствие, значительная часть интернета не работает, т.к. пол-интернета использует Cloudflare как защиту от DDoS-атак и имеет IP-адреса Cloudflare. Российские сервисы практически все, зная особенности РКН, перешли на российские решения, но вот Steam и DeepSeek нет, и тысячи других сервисов тоже нет. Они и недоступны».

В связи с происходящим, проект приходит к неутешительным выводам:

«Интересно, откатится ли эта блокировка, или останется? Если останется — наступает новая эра цензуры в Рунете».

IT-эксперт, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв проверил сервисы, на которых фиксировались сбои и обнаружил, что проблемы коснулись не только тех, которые использовали Cloudflare:

«Ещё зацепили Amazon и Fastly. Но это не все сервисы, какие заблокировали в УФО и СФО, разумеется. Очевидно, многие просто остались незамеченными».

Стоит заметить, что сбои в работе Рунета стали уже своего рода периодическим явлением. Кроме падения, к примеру, популярных мессенджеров в отдельных регионах, иногда перестают работать банковские и государственные сервисы, а значит не всегда проблема зависит от использования иностранных платформ, таких как Cloudflare.