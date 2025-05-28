English Русский
News
28 May 2025

Таможенникам готовят цифровые ограничения и интернет-барьеры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Минфин разработал законопроект, усиливающий информационную закрытость сотрудников ФТС, обладающих доступом к «чувствительной в условиях растущей геополитической напряженности информации о внешней торговле».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Валерий Морев / Canva

Минфин предлагает вынести деятельность таможенных органов в отдельный закон, что позволит детально регламентировать требования к сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на законопроект, разработанный с учетом рекомендаций Государственно-правового управления Кремля и опыта правового регулирования в других государственных службах. Документ вносит значительные изменения в правила использования технических средств, и в данный момент размещён для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, на элементах таможенной инфраструктуры вводятся режимные требования: таможенникам будет запрещено иметь при себе электронные устройства, способные хранить и передавать аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации через интернет. Ограничения распространятся и на личные страницы в социальных сетях, где сотрудникам запрещается публиковать информацию, раскрывающую их служебную принадлежность и детали работы ведомства.

Нововведение предполагает обязательное прохождение психофизиологического тестирования для кандидатов в таможенные органы – мера, аналогичная требованиям в федеральной противопожарной и уголовно-исполнительной службах. Законопроект также детализирует порядок информирования о деятельности таможни и контроль за утечками данных, актуальными после закрытия официальной таможенной статистики с 2022 года.

Дополнительно, решение Минфина совпадает с изменениями в сроках публикации платежного баланса Банком России, что свидетельствует о комплексной стратегии по укреплению «крепости России» в сфере внешнеторговой безопасности. Таким образом, новые технологические ограничения станут важным элементом защиты чувствительной информации в эпоху цифровых вызовов и растущего санкционного давления.

соцсети гаджеты таможня Минфин ФТС секретность

Similar articles

Власти готовят поправки о конфискации криптовалют и легализации токенов
Reddit получил от России 15 запросов на удаление контента
В США будут проверять соцсети иностранцев на антисемитизм
Госдума приняла пакет поправок, ужесточающих антиэкстремистское законодательство
Китай создаёт ИИ-систему по поиску и подавлению нежелательного контента
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт