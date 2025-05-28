Таможенникам готовят цифровые ограничения и интернет-барьеры

Минфин предлагает вынести деятельность таможенных органов в отдельный закон, что позволит детально регламентировать требования к сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на законопроект, разработанный с учетом рекомендаций Государственно-правового управления Кремля и опыта правового регулирования в других государственных службах. Документ вносит значительные изменения в правила использования технических средств, и в данный момент размещён для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, на элементах таможенной инфраструктуры вводятся режимные требования: таможенникам будет запрещено иметь при себе электронные устройства, способные хранить и передавать аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации через интернет. Ограничения распространятся и на личные страницы в социальных сетях, где сотрудникам запрещается публиковать информацию, раскрывающую их служебную принадлежность и детали работы ведомства.



Нововведение предполагает обязательное прохождение психофизиологического тестирования для кандидатов в таможенные органы – мера, аналогичная требованиям в федеральной противопожарной и уголовно-исполнительной службах. Законопроект также детализирует порядок информирования о деятельности таможни и контроль за утечками данных, актуальными после закрытия официальной таможенной статистики с 2022 года.



Дополнительно, решение Минфина совпадает с изменениями в сроках публикации платежного баланса Банком России, что свидетельствует о комплексной стратегии по укреплению «крепости России» в сфере внешнеторговой безопасности. Таким образом, новые технологические ограничения станут важным элементом защиты чувствительной информации в эпоху цифровых вызовов и растущего санкционного давления.