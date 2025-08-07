Google: ИИ в поиске увеличивает количество запросов и повышает качество кликов

ИИ является движущей силой самого значительного обновления поиска Google за всю историю.

Благодаря ИИ-обзорам и недавно появившемуся режиму с использованием ИИ пользователи могут задавать вопросы, которые раньше тяжело было правильно сформулировать. И отклик был потрясающим: наши данные показывают, что пользователи стали более довольны этим опытом и стали чаще искать, узнавая о новых возможностях поиска.

В то же время, недавно мы получили несколько вопросов о том, что это означает для трафика на веб-сайты из Google. Поэтому мы хотели бы поделиться некоторыми выводами из полученных данных, а также подробнее рассказать о нашем подходе к использованию ИИ в поиске.

Тенденции трафика из Google Search

В целом, общий объем органических переходов из поиска Google на веб-сайты остаётся относительно стабильным из года в год. Кроме того, среднее качество кликов повысилось, и мы фактически направляем на веб-сайты больше качественных кликов, чем год назад (под «качественными кликами» мы подразумеваем те, по которым пользователи не сразу уходят с интернет-ресурса — обычно это сигнал о том, что пользователь заинтересован в веб-сайте). Эти данные противоречат отчётам сторонних организаций, которые неточно указывают на резкое снижение совокупного трафика — часто основанным на несовершенных методологиях, отдельных примерах или изменениях трафика, произошедших до внедрения функций ИИ в поиск.

Так что же происходит? Благодаря ИИ-обзорам ИИ (AI Overviews) пользователи стали чаще искать и задавать новые вопросы, которые зачастую длиннее и сложнее. Кроме того, благодаря ИИ-обзорам пользователи видят на странице больше ссылок, чем раньше. Больше запросов и ссылок означает больше возможностей для веб-сайтов появляться и привлекать посетителей. На некоторые вопросы, требующие быстрого ответа, например, «когда будет следующее полнолуние», пользователи могут удовлетвориться первоначальным ответом и не переходить по ссылкам. Это также относится к другим функциям ответов, которые мы добавили, таким как Сеть знаний (Knowledge Graph) или спортивные результаты. Но по многим другим типам вопросов пользователи продолжают переходить по ссылкам, чтобы глубже и подробнее изучить тему или совершить покупку. Вот почему мы наблюдаем рост качества кликов: ИИ может предоставить нам общее представление о ситуации, но люди кликают, чтобы глубже погрузиться в тему и узнать больше, и когда это происходит, эти клики становятся более ценными.

Хотя общий трафик сайтов относительно стабилен, интернет огромен, и пользовательские тенденции перераспределяют трафик на другие сайты, что приводит к снижению трафика на одних сайтах и увеличению трафика на других. Люди всё чаще ищут и переходят на сайты с форумами, видео, подкастами и публикациями, где они могут услышать подлинные голоса и мнения из первых уст. Люди также чаще переходят на веб-контент, который помогает им узнать больше, — например, на подробный обзор, оригинальную публикацию, уникальный взгляд или вдумчивый анализ от первого лица. Сайты, отвечающие этим меняющимся потребностям пользователей, выигрывают от этого изменения и, как правило, демонстрируют рост трафика.

Внедрение ИИ в поиск для лучшего освещения веба (highlight)

Как поисковая компания, мы, пожалуй, больше, чем любая другая, искренне заботимся о здоровье веб-экосистемы. Мы ежедневно направляем миллиарды кликов на веб-сайты и верим, что ценностный обмен между поиском и интернетом остаётся сильным.

Мы придерживаемся особого подхода к разработке наших решений на основе ИИ: они созданы для подчёркивания преимуществ интернета. Другими словами, дело не в интернете и не в ИИ, а в обоих. Мы обучили наши модели глубокому пониманию интернета и тому, когда и как ссылаться на наиболее релевантные сайты. Наши ответы ИИ включают заметные ссылки, видимое цитирование источников и встроенную атрибуцию. Это полезно не только для веб-сайтов, но и для пользователей, которые узнают, откуда поступает информация и как они могут её изучить. Веб-сайты всегда контролируют, как контент выделяется или включается в результаты поиска благодаря открытым веб-протоколам, которые мы уважаем и соблюдаем. Мы стремимся выделять высококачественный контент в интернете и будем продолжать совершенствовать наши методы.

Интернет существует уже более трёх десятилетий, и мы уверены, что вступаем в его самую захватывающую эпоху. Технологические сдвиги несут с собой перемены, но также открывают колоссальные возможности. Мы убеждены, что ИИ станет одним из важнейших этапов развития интернета, позволив нам задавать гораздо больше вопросов, а создателям контента — охватывать более вовлечённую аудиторию. Мы продолжим помогать компаниям, авторам и веб-сайтам использовать эти возможности, вместе строя это будущее.

Оригинал (eng): Blog.Google