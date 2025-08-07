Google: ИИ в поиске увеличивает количество запросов и повышает качество кликов

ИИ является движущей силой самого значительного обновления поиска Google за всю историю.
Благодаря ИИ-обзорам и недавно появившемуся режиму с использованием ИИ пользователи могут задавать вопросы, которые раньше тяжело было правильно сформулировать. И отклик был потрясающим: наши данные показывают, что пользователи стали более довольны этим опытом и стали чаще искать, узнавая о новых возможностях поиска.
В то же время, недавно мы получили несколько вопросов о том, что это означает для трафика на веб-сайты из Google. Поэтому мы хотели бы поделиться некоторыми выводами из полученных данных, а также подробнее рассказать о нашем подходе к использованию ИИ в поиске.
В целом, общий объем органических переходов из поиска Google на веб-сайты остаётся относительно стабильным из года в год. Кроме того, среднее качество кликов повысилось, и мы фактически направляем на веб-сайты больше качественных кликов, чем год назад (под «качественными кликами» мы подразумеваем те, по которым пользователи не сразу уходят с интернет-ресурса — обычно это сигнал о том, что пользователь заинтересован в веб-сайте). Эти данные противоречат отчётам сторонних организаций, которые неточно указывают на резкое снижение совокупного трафика — часто основанным на несовершенных методологиях, отдельных примерах или изменениях трафика, произошедших до внедрения функций ИИ в поиск.
Так что же происходит? Благодаря ИИ-обзорам ИИ (AI Overviews) пользователи стали чаще искать и задавать новые вопросы, которые зачастую длиннее и сложнее. Кроме того, благодаря ИИ-обзорам пользователи видят на странице больше ссылок, чем раньше. Больше запросов и ссылок означает больше возможностей для веб-сайтов появляться и привлекать посетителей. На некоторые вопросы, требующие быстрого ответа, например, «когда будет следующее полнолуние», пользователи могут удовлетвориться первоначальным ответом и не переходить по ссылкам. Это также относится к другим функциям ответов, которые мы добавили, таким как Сеть знаний (Knowledge Graph) или спортивные результаты. Но по многим другим типам вопросов пользователи продолжают переходить по ссылкам, чтобы глубже и подробнее изучить тему или совершить покупку. Вот почему мы наблюдаем рост качества кликов: ИИ может предоставить нам общее представление о ситуации, но люди кликают, чтобы глубже погрузиться в тему и узнать больше, и когда это происходит, эти клики становятся более ценными.
Хотя общий трафик сайтов относительно стабилен, интернет огромен, и пользовательские тенденции перераспределяют трафик на другие сайты, что приводит к снижению трафика на одних сайтах и увеличению трафика на других. Люди всё чаще ищут и переходят на сайты с форумами, видео, подкастами и публикациями, где они могут услышать подлинные голоса и мнения из первых уст. Люди также чаще переходят на веб-контент, который помогает им узнать больше, — например, на подробный обзор, оригинальную публикацию, уникальный взгляд или вдумчивый анализ от первого лица. Сайты, отвечающие этим меняющимся потребностям пользователей, выигрывают от этого изменения и, как правило, демонстрируют рост трафика.
Как поисковая компания, мы, пожалуй, больше, чем любая другая, искренне заботимся о здоровье веб-экосистемы. Мы ежедневно направляем миллиарды кликов на веб-сайты и верим, что ценностный обмен между поиском и интернетом остаётся сильным.
Мы придерживаемся особого подхода к разработке наших решений на основе ИИ: они созданы для подчёркивания преимуществ интернета. Другими словами, дело не в интернете и не в ИИ, а в обоих. Мы обучили наши модели глубокому пониманию интернета и тому, когда и как ссылаться на наиболее релевантные сайты. Наши ответы ИИ включают заметные ссылки, видимое цитирование источников и встроенную атрибуцию. Это полезно не только для веб-сайтов, но и для пользователей, которые узнают, откуда поступает информация и как они могут её изучить. Веб-сайты всегда контролируют, как контент выделяется или включается в результаты поиска благодаря открытым веб-протоколам, которые мы уважаем и соблюдаем. Мы стремимся выделять высококачественный контент в интернете и будем продолжать совершенствовать наши методы.
Интернет существует уже более трёх десятилетий, и мы уверены, что вступаем в его самую захватывающую эпоху. Технологические сдвиги несут с собой перемены, но также открывают колоссальные возможности. Мы убеждены, что ИИ станет одним из важнейших этапов развития интернета, позволив нам задавать гораздо больше вопросов, а создателям контента — охватывать более вовлечённую аудиторию. Мы продолжим помогать компаниям, авторам и веб-сайтам использовать эти возможности, вместе строя это будущее.
Оригинал (eng): Blog.Google
