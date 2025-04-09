IT-гигантов призвали раскрыть — как они выполняют требования правительств по цензуре

Проект App Censorship от GreatFire опубликовал новое исследование о доступности VPN-приложений в российском магазине Google Play и оценке того, как Google выполняет требования российской цензуры. Поводом послужила волна запросов от Роскомнадзора, ставшая наиболее заметной в середине марта 2025 года и направленная на удаление VPN-приложений и других сетевых инструментов.
21 марта стало известно, что Роскомнадзор направил Google серию требований об удалении VPN-приложений. Журналист Мария Коломыченко обнаружила в базе Lumen — платформе Гарвардского центра Беркмана-Кляйна, собирающей запросы на удаление онлайн-контента, — 47 требований от Роскомнадзора, начиная с 12 марта, каждое из которых касалось отдельного VPN-приложения.
После этого GreatFire начал тестирование доступности VPN в России и расширил анализ всех запросов властей, зафиксированных в базе Lumen.
С 12 марта по 1 апреля 2025 года Роскомнадзор отправил 214 запросов на удаление приложений, затронув 212 VPN и аналогичных сервисов — более 90% от всех обращений к Google в тот период.
Также GreatFire обнаружил два тревожных уведомления от Google о массовых запросах на удаление ссылок. Первое, датированное 10 марта, требовало убрать более 40 608 URL из поиска Google в рамках закона о запрете информации про обход блокировок. Второе от 26 марта касалось 43 099 URL.
В условиях такого давления действия Google играют ключевую роль. Крупные IT-компании должны балансировать между требованиями местного законодательства и международными обязательствами в области прав человека согласно Принципам ООН для бизнеса и прав человека.
GreatFire проанализировал 399 VPN-приложений, включая все 212, упомянутые в требованиях Роскомнадзора. Выводы:
Мазай Банзаев, основатель Amnezia VPN, подтвердил уязвимость таких сервисов:
«Да, Amnezia VPN пока доступна в Google Play, как и многие другие. Но у нас был горький опыт: осенью 2024 года Apple получила аналогичный запрос и за три часа удалила приложение из российского App Store. Нам не дали возможности обжаловать решение».
GreatFire призывает к усилению контроля над цифровыми корпорациями, работающими в странах с сильной цензурой.
Ранее организация сообщала, что Apple в 2024 году тихо удалила из App Store в России более 60 VPN-приложений — значительно больше, чем признано официально.
Киберюрист Саркис Дарбинян добавил:
«Если платформы будут продолжать выполнять цензурные требования без учёта прав человека, это разрушит работу независимых медиа, правозащитников и разработчиков. Необходима радикальная прозрачность и отдельные глобальные политики в работе с цифровыми диктатурами».
GreatFire призывает к следующим мерам:
В связи с этим правозащитники призвали к более ответственному подходу в соблюдении цифровых прав пользователей как власти, так и корпорации.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.