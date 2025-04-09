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9 April 2025

IT-гигантов призвали раскрыть — как они выполняют требования правительств по цензуре

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Одним из поводов для этого послужила масштабная кампания российских властей по удалению VPN и нежелательного контента из магазинов приложений Google и Apple, а также поисковой выдачи.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DALL-E / Canva

Проект App Censorship от GreatFire опубликовал новое исследование о доступности VPN-приложений в российском магазине Google Play и оценке того, как Google выполняет требования российской цензуры. Поводом послужила волна запросов от Роскомнадзора, ставшая наиболее заметной в середине марта 2025 года и направленная на удаление VPN-приложений и других сетевых инструментов.

21 марта стало известно, что Роскомнадзор направил Google серию требований об удалении VPN-приложений. Журналист Мария Коломыченко обнаружила в базе Lumen — платформе Гарвардского центра Беркмана-Кляйна, собирающей запросы на удаление онлайн-контента, — 47 требований от Роскомнадзора, начиная с 12 марта, каждое из которых касалось отдельного VPN-приложения.

После этого GreatFire начал тестирование доступности VPN в России и расширил анализ всех запросов властей, зафиксированных в базе Lumen.

С 12 марта по 1 апреля 2025 года Роскомнадзор отправил 214 запросов на удаление приложений, затронув 212 VPN и аналогичных сервисов — более 90% от всех обращений к Google в тот период.

Также GreatFire обнаружил два тревожных уведомления от Google о массовых запросах на удаление ссылок. Первое, датированное 10 марта, требовало убрать более 40 608 URL из поиска Google в рамках закона о запрете информации про обход блокировок. Второе от 26 марта касалось 43 099 URL.

 

Сопротивляется ли Google давлению Роскомнадзора?

 

В условиях такого давления действия Google играют ключевую роль. Крупные IT-компании должны балансировать между требованиями местного законодательства и международными обязательствами в области прав человека согласно Принципам ООН для бизнеса и прав человека.

GreatFire проанализировал 399 VPN-приложений, включая все 212, упомянутые в требованиях Роскомнадзора. Выводы:

  • Из общего числа проанализированных 399 VPN-приложений – 346 (87%) по-прежнему доступны в российском Play Store.

  • Из 212 VPN-приложений, которые были в требованиях РКН, осталось 206 (97%), лишь 6 (3%) стали недоступны. 

  • Два из этих шести были удалены ещё до 2023 года, одно — в 2024-м; три — под вопросом из-за нехватки данных.

  • Ещё шесть приложений исчезли из Play Store по всему миру — причина и время неизвестны.

  • 47 недоступных VPN-приложений не фигурировали в недавних запросах — 20 из них пропали ещё в начале 2024 года.

Мазай Банзаев, основатель Amnezia VPN, подтвердил уязвимость таких сервисов:

«Да, Amnezia VPN пока доступна в Google Play, как и многие другие. Но у нас был горький опыт: осенью 2024 года Apple получила аналогичный запрос и за три часа удалила приложение из российского App Store. Нам не дали возможности обжаловать решение».

 

Растущая цензура требует большей прозрачности и подотчётности

 

GreatFire призывает к усилению контроля над цифровыми корпорациями, работающими в странах с сильной цензурой.

Ранее организация сообщала, что Apple в 2024 году тихо удалила из App Store в России более 60 VPN-приложений — значительно больше, чем признано официально.

Киберюрист Саркис Дарбинян добавил:

«Если платформы будут продолжать выполнять цензурные требования без учёта прав человека, это разрушит работу независимых медиа, правозащитников и разработчиков. Необходима радикальная прозрачность и отдельные глобальные политики в работе с цифровыми диктатурами».

GreatFire призывает к следующим мерам:

  • Независимые постоянные расследования корпоративного содействия цензуре.
  • Законодательные меры, обязывающие компании отчитываться по стандартам прав человека, а не только по прибыли.
  • Глобальная подотчётность американских IT-компаний, а не только в пределах США.

В связи с этим правозащитники призвали к более ответственному подходу в соблюдении цифровых прав пользователей как власти, так и корпорации.

149-ФЗ Роскомнадзор Google 139-ФЗ обход блокировки 155-ФЗ 276-ФЗ Google Play AppStore 406-ФЗ

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