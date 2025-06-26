YouTube ужесточает правила — стримить без взрослых теперь можно будет только с 16 лет

YouTube объявил о значительном изменении политики безопасности: с 22 июля пользователи младше 16 лет больше не смогут вести прямые трансляции без сопровождения взрослого. Ранее такая возможность была доступна с 13 лет. Теперь подростки 13–15 лет смогут стримить только при условии, что взрослый будет видимо присутствовать в кадре и иметь доступ к каналу как менеджер, редактор или владелец.



Если несовершеннолетний нарушит это правило, платформа может отключить чат, ограничить другие функции или вовсе удалить трансляцию. В будущем YouTube планирует удалять такие эфиры автоматически, а за повторные нарушения — временно блокировать возможность стримить. Обойти запрет, используя другой канал, не получится: это будет расценено как обход ограничений и может привести к удалению аккаунта.



Причины нововведения официально не раскрываются, но очевидно, что речь идёт об усилении защиты несовершеннолетних от рисков, связанных с прямыми эфирами — от утечки личной информации до нежелательных контактов в чате. YouTube подчёркивает, что стриминг — это «непредсказуемый формат», требующий особого контроля.



Для тех, кто младше 16 лет, остаётся возможность стримить совместно со взрослым. При этом взрослый должен быть не просто техническим администратором, а активным участником эфира — иначе трансляция будет считаться нарушением.



Новые правила могут осложнить путь начинающим авторам, но, по мнению платформы, безопасность важнее.