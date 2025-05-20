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20 May 2025

ЕС готовит «цифровое совершеннолетие»

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Франция, Греция и Испания предложили Еврокомиссии ввести обязательную верификацию возраста для доступа к соцсетям. Речь идёт о создании единой системы, которая ограничит онлайн-присутствие несовершеннолетних и предоставит родителям больше контроля.
Изображение создано с помощью Copilot AI

Еврокомиссии предложили разработать ряд мер по установлению в Европе «цифрового совершеннолетия» — возрастного порога, ниже которого доступ к соцсетям будет возможен только с согласия родителей.

В частности, обсуждается запрет автоматического доступа к платформам вроде TikTok, Instagram и Snapchat для пользователей младше 15 лет. С инициативой выступила Греция, а Франция и Испания стали её активными союзниками. Министры цифрового развития этих стран также предложили протестировать специальное мобильное приложение, разработанное Еврокомиссией, которое обеспечит проверку возраста и контроль со стороны родителей.

Новые меры продиктованы ростом тревоги по поводу «воздействия соцсетей на психику подростков». В документе, направленном в Брюссель, подчеркивается: несовершеннолетние подвергаются постоянному давлению из-за контента сравнительного и тривиального характера, что влечёт проблемы со здоровьем.

Франция уже в 2023 году одобрила закон о блокировке доступа к соцсетям для детей до 15 лет, однако его реализация пока откладывается. В свою очередь, премьер-министр Дании, которая скоро возглавит Совет ЕС, заявила о поддержке аналогичных ограничений на европейском уровне.

Еврокомиссия готовит временное решение — мобильное приложение, которое будет действовать до запуска Единого цифрового кошелька ЕС в 2026 году. Ожидается, что новая система обеспечит встроенную верификацию возраста прямо на устройствах.

Это предложение уже вызвало споры. Платформы, такие как Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в РФ) и TikTok, продвигают модель проверки на уровне приложений или магазинов, тогда как производители устройств хотят, чтобы ответственность лежала на самих устройствах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил:

«Мы должны вернуть контроль над жизнями наших детей. Цифровое совершеннолетие должно наступать в 15 лет, не раньше».

Однако эксперты указывают, что единая верификация — лишь часть решения. Необходим комплекс мер, включая запрет манипулятивных функций соцсетей — автозапуска, персонализированной ленты и всплывающих уведомлений, которые делают платформы особенно затягивающими.

Министры обсудят инициативу 5 июня. Если предложение будет поддержано, ЕС станет первым в мире объединением, внедрившим централизованный возрастной контроль в интернете.

дети Испания Европейский союз Еврокомиссия Франция возраст цифровое совершеннолетие Греция

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