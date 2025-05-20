ЕС готовит «цифровое совершеннолетие»

Еврокомиссии предложили разработать ряд мер по установлению в Европе «цифрового совершеннолетия» — возрастного порога, ниже которого доступ к соцсетям будет возможен только с согласия родителей.



В частности, обсуждается запрет автоматического доступа к платформам вроде TikTok, Instagram и Snapchat для пользователей младше 15 лет. С инициативой выступила Греция, а Франция и Испания стали её активными союзниками. Министры цифрового развития этих стран также предложили протестировать специальное мобильное приложение, разработанное Еврокомиссией, которое обеспечит проверку возраста и контроль со стороны родителей.



Новые меры продиктованы ростом тревоги по поводу «воздействия соцсетей на психику подростков». В документе, направленном в Брюссель, подчеркивается: несовершеннолетние подвергаются постоянному давлению из-за контента сравнительного и тривиального характера, что влечёт проблемы со здоровьем.



Франция уже в 2023 году одобрила закон о блокировке доступа к соцсетям для детей до 15 лет, однако его реализация пока откладывается. В свою очередь, премьер-министр Дании, которая скоро возглавит Совет ЕС, заявила о поддержке аналогичных ограничений на европейском уровне.



Еврокомиссия готовит временное решение — мобильное приложение, которое будет действовать до запуска Единого цифрового кошелька ЕС в 2026 году. Ожидается, что новая система обеспечит встроенную верификацию возраста прямо на устройствах.



Это предложение уже вызвало споры. Платформы, такие как Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в РФ) и TikTok, продвигают модель проверки на уровне приложений или магазинов, тогда как производители устройств хотят, чтобы ответственность лежала на самих устройствах.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил:

«Мы должны вернуть контроль над жизнями наших детей. Цифровое совершеннолетие должно наступать в 15 лет, не раньше».

Однако эксперты указывают, что единая верификация — лишь часть решения. Необходим комплекс мер, включая запрет манипулятивных функций соцсетей — автозапуска, персонализированной ленты и всплывающих уведомлений, которые делают платформы особенно затягивающими.



Министры обсудят инициативу 5 июня. Если предложение будет поддержано, ЕС станет первым в мире объединением, внедрившим централизованный возрастной контроль в интернете.