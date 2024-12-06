Uber в Калифорнии будет брать отпечатки пальцев у водителей при перевозке подростков

В Калифорнии компании Uber дали 30 дней на введение обязательных проверок водителей по отпечаткам пальцев, если она продолжит предоставлять услуги перевозки несовершеннолетних без сопровождения. Это решение вынесла Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC) для повышения безопасности подростков при пользовании услугами такси.



В рамках нового регулирования перевозчики, включая Uber, должны оплачивать проведение таких проверок. CPUC настаивает, что это позволит исключить ситуации, когда несовершеннолетние оказываются в опасности из-за ненадежных водителей. Uber ранее сопротивлялась внедрению подобных требований, утверждая, что используемая система проверки по имени обеспечивает достаточный уровень безопасности.



Сервис Uber for Teens, запущенный в Калифорнии в феврале 2024 года, позволяет подросткам в возрасте от 13 до 17 лет самостоятельно заказывать поездки. Однако CPUC выразила обеспокоенность из-за отсутствия строгих проверок, что вызвало споры о необходимости участия компании в программе TrustLine, предназначенной для проверки лиц, работающих с детьми. Программа использует отпечатки пальцев для выявления возможных правонарушений и проверяет данные на предмет включения в базы о злоупотреблениях.



Uber утверждает, что её система с использованием Checkr и дополнительные функции безопасности, включая отслеживание поездок в реальном времени, уже обеспечивают защиту пользователей. Однако CPUC подчеркивает, что проверки по отпечаткам пальцев предоставляют больше гарантий, особенно в отношении перевозок уязвимой группы граждан — детей.



Решение CPUC поддержано стартапом HopSkipDrive, который предлагает услуги перевозки для детей и давно использует проверки по отпечаткам пальцев. В отличие от Uber, эта компания покрывает все расходы на проверку водителей.



В Uber опасаются, что введение нового требования может привести к удорожанию услуг, как это уже произошло с другими законодательными изменениями в Калифорнии. CPUC, в свою очередь, указала, что небольшие компании, такие как HopSkipDrive, успешно покрывают затраты, и поэтому Uber с ее значительным финансовым потенциалом также обязана следовать этому примеру.