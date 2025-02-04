В России создадут базу голосов телефонных мошенников

Правительство России разрабатывает меры по борьбе с телефонными мошенниками, включая создание базы биометрических данных их голосов, сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа. Проект поправок к законам «О связи» и «Об информации» предполагает сбор и хранение голосовых векторов преступников на единой антифрод-платформе. Их согласия при этом не понадобится.

Векторы голосов — это математическое представление голосовых данных, которое позволяет сверять их с образцами в базе. Система будет анализировать звонки на наличие ключевых слов и совпадений с голосами мошенников, а в случае обнаружения угрозы предупреждать абонента о возможном риске.

Собирать информацию о мошеннических звонках и передавать её в базу смогут госорганы, операторы связи, соцсети, маркетплейсы и банки. Доступ к данным получат Центробанк, силовые ведомства и другие структуры. Ожидается, что тестирование системы начнётся в 2025 году, а полноценный запуск состоится в 2026 году.

Операторы связи поддерживают инициативу, но предупреждают, что её реализация потребует значительных инвестиций в инфраструктуру. В «МегаФоне» отметили, что сейчас распознавание мошеннических звонков осуществляется на основе статистики, а массовый анализ всех вызовов потребует масштабных ресурсов.

Эксперты расходятся во мнениях о безопасности системы. Генеральный директор ЦРТ Дмитрий Дырмовский утверждает, что векторы голосов обезличены и их нельзя восстановить. Однако специалист по кибербезопасности Максим Бузинов из «Солар» предупреждает, что в случае утечки злоумышленники смогут использовать эти данные для создания аудиодипфейков.

Бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий считает, что включение человека в базу должно происходить только по решению суда, иначе есть риск ошибок и злоупотреблений. Адвокат Владислав Губко полагает, что биометрические данные могут собираться без согласия ещё на стадии доследственной проверки.

В Минцифры подчёркивают, что пока рано говорить о деталях законопроекта. Министерство заверяет, что меры коснутся исключительно мошенников и не затронут обычных граждан. Однако обсуждение продолжается, и окончательное решение о механизмах работы системы ещё не принято.