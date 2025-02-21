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21 February 2025

Силовики хотят знать больше о разработчиках «СберТеха» и их клиентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) внесена платформа для совместной разработки проектов GitVerse от АО «Сбербанк – Технологии». Также в этом списке оказалась платформа перевозок «Катюша».
Фото: Canva

Реестр ОРИ продолжает пополняться новыми интернет-платформами. Буквально на днях там оказались Cloudflare и Snapchat, а сегодня туда добавили платформу для совместной разработки проектов с открытым и закрытым исходным кодом GitVerse:


reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109874

Владельцем сервиса является дочерняя компания «Сбера» — «СберТех». В политике конфиденциальности GitVerse указано, что организацию обработки персданных осуществляет АО «Сбербанк – Технологии», и пользовательские данные могут быть переданы только в некоторых случаях партнёрам компании.

Это уже не первый сервис «Сбера» в реестре ОРИ. В январе 2019 года туда было внесено приложение «Сбербанк Онлайн».

 

Ещё одним участником реестре ОРИ стал сервис по оказанию информационных услуг по перевозке грузов и пассажиров «Катюша»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109875

Зарегистрирован он в Чувашской Республике. На сайте компании нет регистрации, но есть приложения в App Store, Google Play и ApkPure. Примечательно, что также там опубликована инструкция по удалению данных пользователя.

 

Стоит напомнить, что организаторы распространения информации, согласно российскому законодательству, обязаны передавать ФСБ данные пользователей, включая переписку и аудио-, видеозвонки (если таковые предусмотрены), иначе могут быть подвергнуты блокировкам и другому давлению со стороны российских надзорных органов.

слежка за пользователями 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации Сбер такси

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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