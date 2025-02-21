Силовики хотят знать больше о разработчиках «СберТеха» и их клиентах

Реестр ОРИ продолжает пополняться новыми интернет-платформами. Буквально на днях там оказались Cloudflare и Snapchat, а сегодня туда добавили платформу для совместной разработки проектов с открытым и закрытым исходным кодом GitVerse:



reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109874

Владельцем сервиса является дочерняя компания «Сбера» — «СберТех». В политике конфиденциальности GitVerse указано, что организацию обработки персданных осуществляет АО «Сбербанк – Технологии», и пользовательские данные могут быть переданы только в некоторых случаях партнёрам компании.

Это уже не первый сервис «Сбера» в реестре ОРИ. В январе 2019 года туда было внесено приложение «Сбербанк Онлайн».

Ещё одним участником реестре ОРИ стал сервис по оказанию информационных услуг по перевозке грузов и пассажиров «Катюша»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109875

Зарегистрирован он в Чувашской Республике. На сайте компании нет регистрации, но есть приложения в App Store, Google Play и ApkPure. Примечательно, что также там опубликована инструкция по удалению данных пользователя.

Стоит напомнить, что организаторы распространения информации, согласно российскому законодательству, обязаны передавать ФСБ данные пользователей, включая переписку и аудио-, видеозвонки (если таковые предусмотрены), иначе могут быть подвергнуты блокировкам и другому давлению со стороны российских надзорных органов.