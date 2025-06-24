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24 June 2025

Подписан закон о создании российского госмессенджера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Новая платформа, объединяющая функции сервиса мгновенных сообщений и «Госуслуг», должна будет обеспечить взаимодействие граждан с государственными, муниципальными, образовательными и иными сервисами, а также использоваться для подписания документов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Copilot AI / Canva

Президент Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией — национального мессенджера, который будет обеспечивать взаимодействие граждан с государственными, муниципальными, образовательными и иными сервисами.

Закон предусматривает, что функционирование платформы будет обеспечено российской организацией, удовлетворяющей ряду требований: она должна быть владельцем российского программного обеспечения, внесённого в соответствующий реестр, и иметь цифровой сервис с ежедневной российской аудиторией более 500 тыс. человек. Одним из основных кандидатов считается мессенджер Max от VK.

Платформа будет интегрирована с системой идентификации и аутентификации, а также с федеральными и региональными информационными системами. С согласия пользователя, сервис сможет передавать сведения из баз данных, а также использоваться для подписания документов с электронной подписью, предъявления удостоверяющих документов, подтверждения возраста и прав на льготы.

Документы, направленные через сервис, приравниваются к бумажным. Требование предъявлять оригиналы допускается только в отдельных случаях — например, при обеспечении государственной безопасности и в рамках избирательных процессов.

Основные положения закона вступают в силу с даты официального опубликования, а статьи, касающиеся защиты прав потребителей и персональных данных, — с 1 сентября 2025 года. На эту же дату запланирована обязательная предустановка мессенджера на устройства.

152-ФЗ 374-ФЗ 97-ФЗ WeChat мессенджер Госуслуги ЭЦП Единая цифровая платформа 156-ФЗ Мессендж

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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