Подписан закон о создании российского госмессенджера

Президент Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией — национального мессенджера, который будет обеспечивать взаимодействие граждан с государственными, муниципальными, образовательными и иными сервисами.
Закон предусматривает, что функционирование платформы будет обеспечено российской организацией, удовлетворяющей ряду требований: она должна быть владельцем российского программного обеспечения, внесённого в соответствующий реестр, и иметь цифровой сервис с ежедневной российской аудиторией более 500 тыс. человек. Одним из основных кандидатов считается мессенджер Max от VK.
Платформа будет интегрирована с системой идентификации и аутентификации, а также с федеральными и региональными информационными системами. С согласия пользователя, сервис сможет передавать сведения из баз данных, а также использоваться для подписания документов с электронной подписью, предъявления удостоверяющих документов, подтверждения возраста и прав на льготы.
Документы, направленные через сервис, приравниваются к бумажным. Требование предъявлять оригиналы допускается только в отдельных случаях — например, при обеспечении государственной безопасности и в рамках избирательных процессов.
Основные положения закона вступают в силу с даты официального опубликования, а статьи, касающиеся защиты прав потребителей и персональных данных, — с 1 сентября 2025 года. На эту же дату запланирована обязательная предустановка мессенджера на устройства.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.