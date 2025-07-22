Соцсеть X отказалась раскрывать алгоритмы французским следователям

Компания Илона Маска X (бывший Twitter) оказалась в центре громкого конфликта с французскими властями. Парижская прокуратура направила соцсети запрос с требованием предоставить доступ к алгоритму рекомендаций и ко всем публикациям пользователей. Поводом стали подозрения в манипулировании алгоритмами в целях «иностранного вмешательства» и неправомерном сборе пользовательских данных.

Руководство X отказалось выполнять требования, назвав расследование политически ангажированным и угрожающим свободе слова. В официальном заявлении компания подчеркнула, что обладает законным правом не предоставлять такую информацию и считает действия прокуратуры искажением французского законодательства в угоду политическим целям.

Парижские прокуроры, в свою очередь, не прокомментировали обвинения в политическом давлении, но подтвердили факт отправки официального запроса 19 июля. По их данным, X предложили безопасный канал для передачи информации, однако компания на него не отреагировала.

Согласно французскому законодательству, отказ от сотрудничества может повлечь не только штраф, но и обвинения в воспрепятствовании правосудию. Более того, расследование ведется в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью, что теоретически даёт следователям право на прослушку сотрудников X.

Санкции по таким делам достигают 10 лет лишения свободы. В X возмущены тем, что расследование проводят в столь жёстком правовом контексте и считают это угрозой как компании, так и ее пользователям.

По информации X, инициатором расследования стал французский парламентарий Эрик Боторель. Он утверждает, что алгоритмы X использовались для вмешательства в политические процессы. Компания, в свою очередь, называет эти обвинения безосновательными.

Дополнительное недовольство X вызвало назначение исследователей, якобы враждебно настроенных к платформе. Один из них — Дэвид Чавалариас — ранее запустил кампанию «Побег из X», а второй, Мазияр Панахи, участвовал с ним в исследовательских проектах. Панахи заявил, что его имя упомянуто ошибочно и пригрозил иском о клевете.

На фоне конфликта усилилось международное внимание. Ранее Европейская комиссия уже начала проверку X на соответствие закону Digital Services Act, предполагающему меры против дезинформации и нелегального контента. Возможные штрафы для компании могут превышать миллиард долларов.

Илон Маск не скрывает политических взглядов. Он поддержал немецкую ультраправую партию AfD, назвав её «единственной надеждой» Германии. Высказывания Маска вызвали резкую реакцию европейских чиновников, сочтя их попыткой вмешательства.

Развитие ситуации грозит усугублением напряжения между Европой и США в вопросах цифрового суверенитета и регулирования платформ. X же продолжает отстаивать свою позицию, заявляя о защите свободы слова и принципов открытого интернета.