В Турции политический интернет-шатдаун

Власти Турции ограничили доступ к нескольким платформам социальных сетей, включая X (экс-Twitter), YouTube, Instagram и TikTok, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и других, сообщила интернет-обсерватория Netblocks.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a "coup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3 — NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025

В самом Стамбуле до 23 марта ввели запрет на митинги и демонстрации, а ограничение доступа к интернет-платформам обосновали «поддержанием общественного порядка», хотя законных оснований на блокировку соцсетей нет.

Как уточняет турецкая Ассоциация медиа и правовых исследований (MLSA), соцсети «испытали ограничение пропускной способности».

Twitter’a bant daraltma uygulanıyor



Sabah saatlerinden itibaren Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına bant daraltma işlemi uygulanıyor. Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına erişimde zorluklar yaşandığı bildirildi. https://t.co/qzJXQVXZ02 pic.twitter.com/2RrYGumc5H — MLSA (@mlsaturkey) March 19, 2025

Такой способ интернет-цензуры в Турции применяется уже не в первый раз, но обычно настолько массового ограничения сразу нескольких соцсетей по всей стране не наблюдалось.

Соучредитель MLSA, сооснователь Балканской сети научных журналистов (BNSJ) Барыш Алтынташ заявила:

«Сегодня утром мы проснулись на новом уровне авторитаризма: мэр Стамбула был задержан по обвинениям в терроризме и другим делам (сообщается, что против него ведутся 4 расследования) вместе с 106 сотрудниками муниципалитета. Он является главным соперником Эрдогана, и Эрдоган уже трижды проиграл ему на местных выборах.



Сегодня с 7 утра в интернете ничего не работает без VPN. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram все заблокированы. Кроме того, ввели запрет на протесты на четыре дня. С высокой вероятностью замедление интернета продолжится в этот период, пока задержанных будут доставлять в суд, а их могут их держать в СИЗО (под СИЗО имею ввиду pre-trial detention) до 4-х дней по закону о терроризме».

Известно, что в Турции проживает много российских релокантов, поэтому если кто-то из соотечественников сейчас собирается туда, важно знать, что с интернетом там сейчас большие проблемы, поэтому имеет смысл предпринять необходимые меры.

Несмотря на запрет массовых акций, а также перекрытие нескольких станций метро и автотрасс, в Стамбуле и Анкаре проходят массовые протесты, вызванные действиями властей. Так что нельзя сказать, что интернет-шатдаун как-то помог правительству избежать массовых беспорядков.

Кроме бессмысленности, ограничение интернета ещё и наносит сильный удар по экономике и даже безопасности людей, поскольку на цифровых технологиях завязаны многие жизненно важные сервисы. Поэтому сложно себе представить, какой ущерб будет нанесён Турции такими действиями её же властей.