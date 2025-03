В Турции политический интернет-шатдаун

Власти Турции ограничили доступ к нескольким платформам социальных сетей, включая X (экс-Twitter), YouTube, Instagram и TikTok, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и других, сообщила интернет-обсерватория Netblocks.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a "coup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3