Россия входит в эпоху региональных мобильных ограничений

Стремительно расширяется география мобильных шатдаунов в России. В текущем году первые сбои дали о себе знать ещё в середине января и внятных пояснений власти по этому поводу не давали. Позже то в одном, то в другом регионе такие действия стали мотивировать защитой от атак БПЛА, особенно это касалось приграничных с Украиной областей.
Наиболее масштабно мобильный шатдаун прокатился перед майскими праздниками, особенно в Москве и Подмосковье, когда столица готовилась к параду на Красной площади. Затем количество регионов, где стали вводиться побные органичения, начало быстро расти. Если поначалу можно было говорить о единицах, то сейчас их количество возросло десятикратно, и многие из них достаточно далеко от Москвы и «специальной военной операции».
Недавно журналисты составили карту регионов с ограничениями мобильного интернета. С учётом ранее появлявшихся в новостях, а также «присоединившися» к этому списку на днях, можно говорить о почти трёх десятках регионов:
В Санкт-Петербурге и области мобильный интернет отключали в связи с атаками БПЛА ещё в мае, а недавно санкт-петербуржцы вынуждены были перейти исключительно на Wi-Fi из-за Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На днях губернатор Михаил Ведерников заявил, что ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области связаны с обеспечением безопасности критически важных объектов.
Ограничения происходят по тем же причинам. Недавно калужское Минцифры рекомендовало жителям перейти на связь 2G.
Причины те же самые. Подробно мы рассказывали в статье о подготовке к параду Победы.
Причины те же. Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале подчеркнул, что меру приняли «ради безопасности всех жителей», а также уточнил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.
Скорость мобильного интернета власти региона периодически снижают также из-за атак БПЛА.
«Отключение мобильного интернета происходит по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки. Режим опасности атаки БПЛА не всегда прямо соотносится с этой конкретной мерой. Ее действие определяют силовые ведомства совместно с операторами связи», – говорится в сообщении правительства региона.
Причина та же, что и выше.
Ограничения тоже в связи с атаками дронов.
Та же причина. Одна из первых областей, где ограничивали мобильный интернет, причём ещё с прошлого года.
Та же причина, и тоже одна из первых областей.
Та же причина. Один из первых регионов, где отключали интернет.
Здесь также из-за БПЛА отключали мобильный интернет.
Тоже один из первых регионов, отключенный от мобильного интернета по тем же причинам.
В отдельных районах Челябинской области временно ограничат скорость мобильного интернета и сотовой связи. Причиной стала необходимость обеспечения мер безопасности. Рекомендовано перейти на Wi-Fi.
Губернатор региона Виталий Хоценко объяснил это проведением регламентированных работ.
Работа мобильного интернета в Тюменской области была ограничена в целях безопасности граждан. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.
Причина официально не озвучивалась.
По словам властей, сбой в работе мобильного интернета в Ростовской области связан с мерами безопасности. Этот регион также был одним из первых, где ввели подобные меры.
Причины неизвестны.
Возле аэропорта города Братска в Иркутской области также решили выключить мобильный интернет, объясняя это мерами безопасности.
Сбои, как и во множестве других южных и приграничных с Украиной регионах, начались уже давно, и продолжаются они по сей день. Предупреждения о сбоях рассылал в том числе сам «Билайн».
Точные причины неизвестны. «На сегодняшний день проблема с мобильным интернетом сохраняется, однако проводной интернет и Wi-Fi-соединения остаются доступны для жителей. Просим отнестись к ситуации с пониманием и использовать для подключения к сети доступные ресурсыы», – сообщили в правительстве Хабаровского края.
Официальные причины не озвучены.
Причины неизвестны, но ряд операторов просто зафиксировали некие помехи и нагрузку на сеть.
В связи с атаками БПЛА на территории Татарстана вводят ограничения мобильного интернета во время режима «Беспилотная опасность», сообщили в региональном Минцифры.
Причина официально не озвучена.
В конце мая власти разослали в Telegram сообщение, в котором указывается на возможность временного снижения скорости передачи данных и ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной опасностью на территории республики.
В Удмуртии ввели ограничения на работу мобильного интернета с 18 июня, сообщил председатель Государственного комитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в Telegram-канале. По его словам, доступ к Сети будет ограничен на неопределенный срок.
В Якутии работу мобильного интернета решили ограничить в связи с проведением национального праздника Ысыаха.
На Северном Кавказе сбои в работе интернет-сервисов, популярных мессенджеров, онлайн-игр происходят достаточно часто, а отключение мобильного интернета перед 9 мая анонсировались в Северной Осетии.
Список в ближайшее время может ещё вырасти. В части из перечисленных регионов мобильные шатдауны происходили уже неоднократно, в некоторых начались сравнительно недавно.
Заметно больше стало регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока, видимо, в связи с инцидентом, произошедшим в начале июня текущего года.
Напомним, интернет, в том числе мобильный, является критически важным для граждан. Право на свободный доступ в интернет ООН причислила к основным правам человека.
Мобильный интернет сегодня — это не просто доступ к развлечениям или соцсетям. Это ключевая инфраструктура, без которой нарушается повседневная жизнь миллионов людей, особенно с учётом, что всё чаще пользователи выходят в интернет только смартфоны. Во множестве малых населённых пунктах мобильная связь — единственный канал онлайн-доступа.
Сервисы экстренной помощи, банковские приложения, доставка лекарств, госуслуги и другие важные службы работают через интернет. При сбоях или отключениях становится невозможно вызвать скорую, оплатить ЖКХ или получить жизненно важную информацию, предприниматели теряют заказы и клиентов, курьеры не могут доставить еду, торговля через маркетплейсы останавливается, сбоит связь с клиентами. Ограничения доступа особенно опасны в моменты ЧС, когда информация о рисках, укрытиях или эвакуации оперативнее всего распространяется именно через мобильные каналы. Поэтому мы настаиваем на том, что мобильные шатдауны, практикуемые в России, пагубная и непропорциональная по своей сути мера, несмотря на декларируемые пояснения о безопасности.
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