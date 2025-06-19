Россия входит в эпоху региональных мобильных ограничений

Стремительно расширяется география мобильных шатдаунов в России. В текущем году первые сбои дали о себе знать ещё в середине января и внятных пояснений власти по этому поводу не давали. Позже то в одном, то в другом регионе такие действия стали мотивировать защитой от атак БПЛА, особенно это касалось приграничных с Украиной областей.

Наиболее масштабно мобильный шатдаун прокатился перед майскими праздниками, особенно в Москве и Подмосковье, когда столица готовилась к параду на Красной площади. Затем количество регионов, где стали вводиться побные органичения, начало быстро расти. Если поначалу можно было говорить о единицах, то сейчас их количество возросло десятикратно, и многие из них достаточно далеко от Москвы и «специальной военной операции».

Недавно журналисты составили карту регионов с ограничениями мобильного интернета. С учётом ранее появлявшихся в новостях, а также «присоединившися» к этому списку на днях, можно говорить о почти трёх десятках регионов:

Ленинградская область

В Санкт-Петербурге и области мобильный интернет отключали в связи с атаками БПЛА ещё в мае, а недавно санкт-петербуржцы вынуждены были перейти исключительно на Wi-Fi из-за Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Псковская область

На днях губернатор Михаил Ведерников заявил, что ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области связаны с обеспечением безопасности критически важных объектов.

Калужская область

Ограничения происходят по тем же причинам. Недавно калужское Минцифры рекомендовало жителям перейти на связь 2G.

Московская область

Причины те же самые. Подробно мы рассказывали в статье о подготовке к параду Победы.

Тульская область

Причины те же. Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале подчеркнул, что меру приняли «ради безопасности всех жителей», а также уточнил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

Тамбовская область

Скорость мобильного интернета власти региона периодически снижают также из-за атак БПЛА.

Воронежская область

«Отключение мобильного интернета происходит по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки. Режим опасности атаки БПЛА не всегда прямо соотносится с этой конкретной мерой. Ее действие определяют силовые ведомства совместно с операторами связи», – говорится в сообщении правительства региона.

Самарская область

Причина та же, что и выше.

Липецкая область

Ограничения тоже в связи с атаками дронов.

Курская область

Та же причина. Одна из первых областей, где ограничивали мобильный интернет, причём ещё с прошлого года.

Смоленская область

Та же причина, и тоже одна из первых областей.

Брянская область

Та же причина. Один из первых регионов, где отключали интернет.

Орловская область

Здесь также из-за БПЛА отключали мобильный интернет.

Ивановская область

Тоже один из первых регионов, отключенный от мобильного интернета по тем же причинам.

Челябинская область

В отдельных районах Челябинской области временно ограничат скорость мобильного интернета и сотовой связи. Причиной стала необходимость обеспечения мер безопасности. Рекомендовано перейти на Wi-Fi.

Омская область

Губернатор региона Виталий Хоценко объяснил это проведением регламентированных работ.

Тюменская область

Работа мобильного интернета в Тюменской области была ограничена в целях безопасности граждан. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.

Магаданская область

Причина официально не озвучивалась.

Ростовская область

По словам властей, сбой в работе мобильного интернета в Ростовской области связан с мерами безопасности. Этот регион также был одним из первых, где ввели подобные меры.

Новосибирская область

Причины неизвестны.

Иркутская область

Возле аэропорта города Братска в Иркутской области также решили выключить мобильный интернет, объясняя это мерами безопасности.

Краснодарский край

Сбои, как и во множестве других южных и приграничных с Украиной регионах, начались уже давно, и продолжаются они по сей день. Предупреждения о сбоях рассылал в том числе сам «Билайн».

Хабаровский край

Точные причины неизвестны. «На сегодняшний день проблема с мобильным интернетом сохраняется, однако проводной интернет и Wi-Fi-соединения остаются доступны для жителей. Просим отнестись к ситуации с пониманием и использовать для подключения к сети доступные ресурсыы», – сообщили в правительстве Хабаровского края.

Приморский край

Официальные причины не озвучены.

Забайкальский край

Причины неизвестны, но ряд операторов просто зафиксировали некие помехи и нагрузку на сеть.

Республика Татарстан

В связи с атаками БПЛА на территории Татарстана вводят ограничения мобильного интернета во время режима «Беспилотная опасность», сообщили в региональном Минцифры.

Республика Тыва

Причина официально не озвучена.

Республика Мордовия

В конце мая власти разослали в Telegram сообщение, в котором указывается на возможность временного снижения скорости передачи данных и ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной опасностью на территории республики.

Удмуртская республика

В Удмуртии ввели ограничения на работу мобильного интернета с 18 июня, сообщил председатель Государственного комитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в Telegram-канале. По его словам, доступ к Сети будет ограничен на неопределенный срок.

Республика Саха (Якутия)

В Якутии работу мобильного интернета решили ограничить в связи с проведением национального праздника Ысыаха.

Республика Северная Осетия — Алания

На Северном Кавказе сбои в работе интернет-сервисов, популярных мессенджеров, онлайн-игр происходят достаточно часто, а отключение мобильного интернета перед 9 мая анонсировались в Северной Осетии.

Список в ближайшее время может ещё вырасти. В части из перечисленных регионов мобильные шатдауны происходили уже неоднократно, в некоторых начались сравнительно недавно.

Заметно больше стало регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока, видимо, в связи с инцидентом, произошедшим в начале июня текущего года.

Напомним, интернет, в том числе мобильный, является критически важным для граждан. Право на свободный доступ в интернет ООН причислила к основным правам человека.

Мобильный интернет сегодня — это не просто доступ к развлечениям или соцсетям. Это ключевая инфраструктура, без которой нарушается повседневная жизнь миллионов людей, особенно с учётом, что всё чаще пользователи выходят в интернет только смартфоны. Во множестве малых населённых пунктах мобильная связь — единственный канал онлайн-доступа.

Сервисы экстренной помощи, банковские приложения, доставка лекарств, госуслуги и другие важные службы работают через интернет. При сбоях или отключениях становится невозможно вызвать скорую, оплатить ЖКХ или получить жизненно важную информацию, предприниматели теряют заказы и клиентов, курьеры не могут доставить еду, торговля через маркетплейсы останавливается, сбоит связь с клиентами. Ограничения доступа особенно опасны в моменты ЧС, когда информация о рисках, укрытиях или эвакуации оперативнее всего распространяется именно через мобильные каналы. Поэтому мы настаиваем на том, что мобильные шатдауны, практикуемые в России, пагубная и непропорциональная по своей сути мера, несмотря на декларируемые пояснения о безопасности.