Павел Дуров «заперт» во Франции по шести обвинениям

В Париже прошёл суд над Павлом Дуровым, который обвиняется в соучастии в управлении онлайн-платформой для совершения незаконных транзакций, отказе предоставить данные по запросу властей, хранении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, а также в соучастии в наркоторговле, мошенничестве и ещё ряде правонарушений.

Накануне суда изданию The Wall Street Journal стало известно, что французская разведка взламывала смартфон Дурова в 2017 году, и в этой операции ей помогали коллеги из Объединённых Арабских Эмиратов. Спецслужбы полагали, что террористы ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России) использовали Telegram для вербовки боевиков и планирования нападений. Близкий к основателю мессенджера источник рассказал изданию, что администрация Telegram много лет игнорировала повестки и судебные распоряжения, которые направляли правоохранительные органы.



Кроме того, источники WSJ рассказали, что через год после операции, в 2018 году, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Дурова на обед. Во время встречи он предложил предпринимателю перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Очевидно, этим приглашением основатель мессенджера не воспользовался.

По сведениям Politico, вместе с Дуровым летом текущего года в розыск во Франции был объявлен его брат Николай. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Ранее, в интервью Такеру Карлсону, Павел рассказал о роли брата в создании Telegram, о двух его учёных степенях по математике, а также о том, что он внёс большой вклад в разработку криптографии мессенджера:

📹 Telegram CEO Pavel Durov spoke about his brother Nikolai’s role in creating the messenger app in an interview with @TuckerCarlson.pic.twitter.com/yPgMO67gaL

"My brother has, like, two PhDs in maths. Super smart. He is an expert in cryptography. He designed the basic principles…