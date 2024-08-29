Павел Дуров «заперт» во Франции по шести обвинениям

В Париже прошёл суд над Павлом Дуровым, который обвиняется в соучастии в управлении онлайн-платформой для совершения незаконных транзакций, отказе предоставить данные по запросу властей, хранении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, а также в соучастии в наркоторговле, мошенничестве и ещё ряде правонарушений.

Le milliardaire franco-russe Pavel Durov, patron de la messagerie cryptée Telegram, interpellé samedi soir au Bourget, est sorti de garde à vue et a été transféré au palais de justice de Paris en vue d'une éventuelle mise en examen, a appris l'#AFP de source proche du dossier pic.twitter.com/m4s7cWqedE — Agence France-Presse (@afpfr) August 28, 2024

Накануне суда изданию The Wall Street Journal стало известно, что французская разведка взламывала смартфон Дурова в 2017 году, и в этой операции ей помогали коллеги из Объединённых Арабских Эмиратов. Спецслужбы полагали, что террористы ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России) использовали Telegram для вербовки боевиков и планирования нападений. Близкий к основателю мессенджера источник рассказал изданию, что администрация Telegram много лет игнорировала повестки и судебные распоряжения, которые направляли правоохранительные органы.



Кроме того, источники WSJ рассказали, что через год после операции, в 2018 году, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Дурова на обед. Во время встречи он предложил предпринимателю перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Очевидно, этим приглашением основатель мессенджера не воспользовался.

По сведениям Politico, вместе с Дуровым летом текущего года в розыск во Франции был объявлен его брат Николай. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Ранее, в интервью Такеру Карлсону, Павел рассказал о роли брата в создании Telegram, о двух его учёных степенях по математике, а также о том, что он внёс большой вклад в разработку криптографии мессенджера:

📹 Telegram CEO Pavel Durov spoke about his brother Nikolai’s role in creating the messenger app in an interview with @TuckerCarlson.pic.twitter.com/yPgMO67gaL

"My brother has, like, two PhDs in maths. Super smart. He is an expert in cryptography. He designed the basic principles… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 28, 2024

В поддержку основателя Telegram была запущена акция, к которой модет присоединиться каждый желающий пользователь мессенджера. В данный момент в защиту Дурова собрано уже более 3,5 миллионов подписей:

Вчера вечером Павла Дурова освободили из-под полицейской стражи для того, чтоб передать в парижский суд перед предъявлением обвинения:

Telegram founder Pavel Durov has been released from police custody in France and transferred to a court in Paris for questioning ahead of a possible indictment.



Pavel Durov is under investigation for his platform's alleged role in aiding criminal activities, including fraud,… pic.twitter.com/cgZGlnoU6T — Boar News (@PhamDuyHien9) August 28, 2024

После слушаний в суде Парижа основателю Telegram предъявили обвинения и отпустили под судебный надзор, уже поздно вечером он покинул здание суда в сопровождении охранников. Бизнесмен также вынужден был заплатить 5 миллионов евро в качестве залога.

Количество обвинений, предъявленных Дурову, сократилось с 12 до шести, среди которых отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу и соучастие в управлении онлайн-платформой, которая допускает совершение нелегальных транзакций организованной группой (конкретно за это могут назначить десять лет тюрьмы и штраф в размере €500 тысяч).

Помимо этого, в списке указано соучастие в распространении изображений несовершеннолетних лиц порнографического характера, а также сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Другие нарушения: «оказание криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без декларации» и «поставка и импорт криптоинструментов, не обеспечивающих возможность аутентификации» — тоже «без декларации».

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински считает «абсурдным» думать, что глава сервиса «может быть вовлечён в преступные действия» пользователей. Telegram соблюдает все европейские нормы, применяемые в области цифровых технологий. Ранее об это же заявляла команда мессенджера.



Французская прокуратура уточнила, что начала предварительное расследование ещё в феврале 2024 года. Ведомства направляли мессенджеру судебные запросы, но столкнулись с «почти полным отсутствием ответа» с его стороны. О том, что Telegram «годами» игнорировал такие письма, рассказывало WSJ со ссылкой на источник.



Как отмечает Reuters, во Франции попасть под формальное расследование ещё не значит быть признанным виновным. В некоторых случаях это говорит о том, что доказательств достаточно, чтобы продолжить расследование. Последнее при этом может длиться годами.

Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора, рассказал Telegram-каналу SHOT источник. По информации собеседника канала, предприниматель отметил профессионализм своего адвоката и после слушания был в хорошем настроении: улыбался и шутил.



По данным канала, линия защиты адвоката Дурова заключается в том, что основатель Telegram не должен отвечать за всех преступников, которые воспользовались его мессенджером. Ведь это то же самое, если бы изобретателя первого в мире автомобиля с ДВС Карла Бенца судили за все дорожно-транспортные происшествия. Также и гендиректора Apple Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие преступники заходили в Telegram с помощью iPhone.

О дате следующего заседания по делу основателя Telegram пока не сообщается.

Неизвестно, стало ли дело Дурова катализатором, но в разных странах запустились процессы, так или иначе связанные с его мессенджером.



Так, объединенный исследовательский центр Европейской Комиссии начал «техническое расследование» в отношении Telegram, регулятор собирается выяснить, сколько на самом деле у мессенджера пользователей в ЕС. Еврокомиссия подозревает, что Telegram мог занижать количество пользователей в ЕС, чтобы не попадать под более жесткое регулирование в соответствии с законом о рынке цифровых услуг (Digital Services Act — DSA).



В DSA, который вступил в силу в феврале, разграничиваются очень крупные платформы и все остальные сервисы. Очень крупными считаются платформы с ежемесячной аудиторией 45 млн человек. Telegram в начале года сообщал, что у него 41 млн пользователей в ЕС. Позже в соответствии с DSA он должен был подать уточненные данные, но лишь заявил, что у него «существенно меньше, чем 45 млн, ежемесячно активных пользователей в ЕС».

Индонезия рассматривает возможность блокировки сингапурского приложения для потокового вещания Bigo Live и мессенджера Telegram из-за предполагаемой причастности сервисов к распространению порнографии и продвижению азартных игр в интернете.



Как заявил министр связи Буди Ари Сетиади, ведомство вынесло предупреждение обеим площадкам, но их ответы «оказались неудовлетворительными» и проблемы с модерацией контента не устранены:

«Я бы предпочел немедленно закрыть доступ к Bigo Live и Telegram, но сначала необходимо провести дополнительные исследования».

«Мы действуем на основе собранных доказательств. Если мы обнаружим доказательства [распространения] порнографии или продвижения азартных игр, мы заблокируем платформы», — добавил министр.

Министр юстиции Дании Питер Хуммельгор предложил ограничить доступ к мессенджерам WhatsApp, Telegram и Signal, поскольку они используются преступниками для координации своей деятельности. Хуммельгор заявил, что существующие законодательные нормы не позволяют ввести такие ограничения, но правительство ищет способы разработки новых правовых инструментов.



Министр подчеркнул, что данные мессенджеры представляют собой «сильную юридическую головную боль», так как шифрование затрудняет работу правоохранительных органов. Хуммельгор намерен ввести геоблокировку или полное закрытие некоторых из указанных сервисов, если это будет возможно.



Ранее в полиции Дании отметили, что хотели бы иметь возможность получать доступ к зашифрованным сообщениям, чтобы бороться с международной преступностью, однако признали, что это маловероятно в условиях существующего уровня безопасности таких мессенджеров.

Вопросы из-за фактически отсутствующей в Telegram модерации потенциально криминального контента и отказа давать силовикам доступ к личным данным и переписке ранее были не только во Франции.



Недавний пример: в Великобритании во время этнических погромов в городе Саутпорте, вспыхнувших после убийства трёх девочек, Telegram, как утверждают расследователи, был одним из основных каналов распространения дезинформации о предполагаемом убийце — якобы он иммигрант и мусульманин, в то время как подозреваемый оказался христианином, родившемся в Британии в семье выходцев из Руанды. Представителям мессенджера пришлось объяснять, почему такие каналы не были оперативно заблокированы.

Украинские власти также неоднократно высказывали свои претензии к Telegram, обвиняя его в распространении российской пропаганды, даже озвучивая намерения заблокировать его, но позже отказались от этого. На фоне же дела против Дурова, когда российские военкоры сами озвучили тезис об использовании данного мессенджера в качестве «военной связи», мысли об отказе от него в украинском политикуме зазвучали снова.