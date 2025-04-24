Минцифры не будет запрещать мессенджеры, но усилит регулирование

Минцифры России целым набором регуляторных мер намерено обеспечить безопасное использование мессенджеров, сообщил на конференции «Телеком будущего — 2025» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев:

«Нам кажется, что целым набором регуляторных мер мы можем обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс».

«Мы действительно видим, что простые голосовые звонки не через мессенджеры уменьшаются благодаря использованию технологии борьбы с подменными номерами. Все уходит в мессенджеры, и мессенджеры становятся главным источником коммуникации с мошенниками. При этом понятно, что мессенджеры выполняют огромную социальную функцию», — признал министр.

Но главным источником угрозы становятся сим-карты, уточнил Шадаев. Так что речи о запрете мессенджеров не идёт.

«Сейчас мы готовим второй пакет мер [по борьбе с кибермошенничеством]. Минцифры называет сейчас то, что мы готовим, „пакетом с пакетами“. Потому что понятно, что для борьбы с кибермошенничеством одного простого решения не существует. Это постоянная борьба, постоянно актуализируются новые технологии: искусственный интеллект, использование криптовалюты, чтобы деньги выводить, то есть много-много нюансов. Это технологическая история, которая постоянно развивается. Думаю, что за лето подготовим следующий законопроект. И естественно, будем реализовывать меры, которые уже приняты», — сообщил Шадаев.



Чиновник также рассказал, что с 2022 года в России начата работа по созданию собственного производства базовых станций связи, и сейчас в стране уже работают три производителя. К концу 2026 — началу 2027 года ожидается запуск серийного производства.



Министр отметил, что внутренний рынок всё ещё испытывает дефицит оборудования. Операторы связи по-прежнему закупают станции дороже, чем до 2020 года, но по объёму закупок и инвестициям рынок уже приближается к докризисным показателям. Это, по словам главы Минцифры, «позитивный сигнал восстановления».



Несколькими днями ранее Шадаев заявлял, что грантовая поддержка российских компаний, переходящих на отечественное программное обеспечение (ПО), будет осуществляться только при закупке крупными промышленными заказчиками новых больших разработок:

«Государство раньше не давало гранты на закупку у Microsoft. Все же сами покупали за свои деньги. Естественный цикл обновления — это всё равно расходы, которые компании несли».

Как отметил Шадаев, сегодня на рынке ПО широко представлены российские операционные системы. «Их уже несколько классов, в общем достаточно зрелые продукты. Не могу сказать, что они лучше, но как минимум по уровню зрелости, они стремятся к тому, чтобы сократить отставание, разрыв», — добавил министр.



Кроме того, директор департамента госрегулирования Минцифры Дмитрий Тур сообщил, что ведомство готово к проведению аукциона на частоты для 5G. Решение о его проведении должен принять ГКРЧ, и если заседание состоится во втором квартале, то сам аукцион может пройти в течение полугода.



Максут Шадаев уточнил, что будет разыграно два лота, хотя пока интерес со стороны операторов невысок. «Говорят, дорого. А может, не раскрывают до конца свои карты», — заметил министр, выразив надежду, что участие всё же будет.