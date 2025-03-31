Инструмент против слежки стал причиной штрафа Apple во Франции

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильной рекламы в 2021–2023 годах. Причиной стало использование инструмента App Tracking Transparency (ATT), ограничивающего слежку за пользователями.



ATT позволяет владельцам iPhone и iPad решать, какие приложения могут отслеживать их активность. Однако этот механизм вызвал недовольство рекламодателей и конкурентов, зависящих от онлайн-рекламы. По мнению регулятора, Apple действовала непропорционально заявленной цели по защите персональных данных, что особенно ударило по малым издателям, которым важно собирать данные пользователей для финансирования своей деятельности.



Расследование было инициировано после жалоб ассоциаций рекламодателей, издателей и интернет-платформ. Несмотря на вынесенный штраф, ведомство не обязало Apple вносить изменения в ATT, а лишь постановило разместить решение на официальном сайте компании в течение семи дней.



Apple выразила разочарование решением, но отметила, что регулятор не потребовал менять принципы работы ATT. Ранее компания уже сталкивалась с более крупными санкциями в ЕС — в 2023 году её оштрафовали на 1,8 миллиарда евро за ограничения в отношении музыкальных стриминговых сервисов.