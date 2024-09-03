Дипфейки становятся эффективным мошенническим инструментом

Современные технологии дипфейков становятся всё более изощрёнными, а следовательно, и более популярными среди киберпреступников, что не может не вызывать серьезных опасений. Согласно исследованию компании Palo Alto Networks, число мошеннических кампаний, использующих дипфейки известных личностей для продвижения фейковых инвестиционных схем и государственных раздач, значительно увеличилось. Эти кампании охватывают множество стран, включая Канаду, Мексику, Францию, Италию, Турцию, Сингапур, Казахстан и Узбекистан.



Особенно примечательной является кампания под названием Quantum AI, в рамках которой использовались поддельные видео с участием Илона Маска. Эти видео создавались с помощью технологии дипфейков и были размещены на новоиспечённых доменах, где пользователям предлагалось вложить деньги в якобы революционную инвестиционную платформу. В результате множество людей было обмануто, а их средства украдены.



Исследование показало, что злоумышленники не ограничиваются одной страной или языком. Видеоролики с дипфейками распространяются на разных языках, и каждая кампания нацелена на конкретные аудитории. Такие преступные схемы становятся всё более сложными и трудными для обнаружения, что представляет значительную угрозу для пользователей по всему миру.



Кроме того, специалисты отмечают, что большинство выявленных кампаний были организованы одной и той же группой злоумышленников, что указывает на высокую степень организации этих кибератак. Мошенники часто меняют домены и перемещают видео, чтобы избежать блокировок и продолжать свою деятельность.



Palo Alto Networks предупреждает, что использование дипфейков для фишинговых атак и мошенничества будет только расти, поскольку технологии становятся доступнее. Более того, дипфейки могут использоваться не только для финансового обмана, но и для распространения дезинформации, что представляет собой серьёзную угрозу как для отдельных людей, так и для общества в целом.



Эти угрозы подчеркивают необходимость усиления мер кибербезопасности и повышения осведомленности пользователей о рисках, связанных с дипфейками. Важно, чтобы как частные лица, так и организации были готовы к защите своих данных и финансов от подобных угроз.