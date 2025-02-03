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3 February 2025

В ЕС теперь нельзя применять ИИ для слежки по биометрии, социальных рейтингов и манипуляции сознанием

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В Евросоюзе вступил в силу об искусственном интеллекте (AI Act), запрещающий использование ИИ-систем, которые регуляторы сочли «неприемлемо» опасными. Речь идёт о технологиях слежки в реальном времени, анализе эмоций и других способах применения искусственного интеллекта.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В Евросоюзе начал действовать первый этап закона об искусственном интеллекте (AI Act), запрещающий использование ИИ-систем, которые регуляторы сочли «неприемлемо» опасными.

С 2 февраля 2025 года компании не могут применять ИИ для идентификации людей по биометрии в режиме реального времени в общественных местах, для составления социальных рейтингов, предсказания преступлений и манипуляции сознанием. Исключения: поиск пропавших людей или уголовных преступников и предотвращение терактов.

Запрещено использование ИИ для анализа эмоций сотрудников компаний и студентов учебных учреждений, за исключением медицинских целей, а также создание баз данных с изображениями лиц из интернета и камер.

Компании, нарушившие запрет, могут столкнуться с крупными штрафами — до €35 млн или 7% от годовой выручки, в зависимости от того, какая сумма окажется выше.

Более 100 компаний, включая Google и Amazon, добровольно подписали Пакт ЕС и обязались соблюдать AI Act заранее. Однако Apple, Meta и Mistral отказались участвовать.

Власти ЕС обещают в 2025 году выпустить разъяснения к закону, так как пока неясно, как он будет сочетаться с другими нормами, включая GDPR и правила кибербезопасности.

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