Google убрал из принципов работы ИИ запрет на разработку оружия

Корпорация Google изменила свои принципы работы с искусственным интеллектом, исключив пункт, запрещающий использование ИИ в оружейных разработках и системах слежки. Обновленные принципы появились на официальном сайте компании, о чём первым сообщил Bloomberg.



Ранее Google прямо заявлял, что не будет участвовать в создании технологий, способных нанести вред людям, в том числе в военных целях. Теперь же в разделе с ИИ-принципами исчез пункт о недопустимости разработки оружия и слежки с помощью такого рода алгоритмов.



В ответ на запросы СМИ Google опубликовал блог-запись, в которой подчеркнул, что компании, правительства и организации должны работать вместе над созданием ИИ, который "защищает людей, способствует глобальному развитию и поддерживает национальную безопасность". По мнению экспертов, это заявление открывает двери для более тесного сотрудничества Google с государственными структурами.



Ранее корпорация сталкивалась с внутренним протестом сотрудников, возмущенных участием в военных инициативах. В 2024 году более 200 специалистов DeepMind выразили недовольство контрактами компании с военными организациями. Аналогичные протесты сопровождали Google в 2018 году из-за проекта Maven, связанного с анализом дроновых данных для Пентагона.



Изменение политики Google совпадает с общей тенденцией среди крупных игроков рынка ИИ. Meta, Anthropic и OpenAI уже открыли свои модели для государственных структур США. Кроме того, OpenAI заключила контракт с американскими национальными лабораториями для работы в области ядерных исследований.



На фоне этих событий CEO Google Сундар Пичаи объявил о рекордных инвестициях в развитие искусственного интеллекта. Компания направит $75 млрд на капитальные затраты, связанные с расширением сферы ИИ, что дополнительно подтверждает курс на интеграцию в ключевые государственные программы.



Критики изменений считают, что отказ от прежних принципов ведет к коммерциализации ИИ без учета этических последствий. Однако представители Google утверждают, что компания остается приверженной международным нормам и правам человека.