Российские власти направили GitHub в 2024 году 42 запроса

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub выложил отчёт о прозрачности (Transparency Report) за 2024 год, согласно которому Россией было направлено 42 государственных запроса на удаление контента, из них обработано 13.

14 запросов касались условий предоставления услуг GitHub (Terms of service), остальные 28 были направлены на основании «требований местного законодательства».

Как отмечает сам сервис:

«Иногда GitHub получает запросы от правительств на удаление контента, который считается незаконным в их местной юрисдикции. Нам требуется конкретная информация в форме запроса на удаление государственными органами. Когда мы удаляем контент в соответствии с этой политикой, мы ограничиваем удаление только той юрисдикцией, где контент является незаконным, когда это возможно, и публикуем официальные запросы в нашем государственном репозитории удаления контента».

Согласно отчёту, категорию госзапросов с требованиями местного законодательства сервис оставил без обработки:





По категории же условий предоставления услуг обработано 13 запросов, которые затронули 74 репозитория, 72 страницы и 73 аккаунта.





Любопытно, что за 2024 год среди тех стран, кто направлял уведомления об удалении контента, оказалась только Россия.

К сожалению, о каком именно контенте шла речь, в отчёте GitHub не сказано.

По части раскрытия информации о пользователях платформа обработала 577 запросов, направленных правительствами разных стран, и коснулось это 1435 аккаунтов. В результате для 500 запросов такие данные были раскрыты, что составляет 87% от общего количества обработанных.

«Мы тщательно рассматриваем все запросы на раскрытие данных пользователей, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим политикам и удовлетворяют всем соответствующим правовым требованиям, и мы отклоняем те, которые этим требованиям не соответствуют. Когда мы раскрываем информацию, мы никогда не передаём данные личного контента, за исключением случаев представленного ордера на обыск, и мы уведомляем пользователей, когда мы раскрываем их информацию в ответ на юридический запрос, если только закон или постановление суда не запрещают нам это делать», — сообщает GitHub.

Полученные сервисом юридические запросы выглядят следующим образом:

Уголовные или правительственные повестки — 367

Постановление уголовного суда — 104

Ордер на уголовный обыск — 45

Трансграничный запрос — 42

Гражданские повестки — 20.

Соответственно, по юридическим вопросам информация раскрыта так: 353 по повесткам, 68 по постановлениям криминальных судов, 43 по ордерам на обыск, 20 по трансграничной передаче данных и 17 по гражданским повесткам.

«Правительства за пределами США могут делать трансграничные запросы данных для получения информации о пользователях через Министерство юстиции США по Договору о взаимной правовой помощи (MLAT) или аналогичную форму международного юридического процесса, — поясняет сервис. — Наши Руководящие принципы для юридических запросов данных о пользователях объясняют, как мы обрабатываем запросы информации о пользователях от иностранных правоохранительных органов. По сути, когда иностранное правительство запрашивает информацию о пользователях на GitHub, мы направляем его в Министерство юстиции США, чтобы Минюст мог определить, соответствует ли запрос правовой защите США, и если это так, Министерство юстиции отправит нам повестку в суд, постановление суда или ордер на обыск, которые мы затем обработаем, как и любой другой запрос, который мы получаем от правительства США».