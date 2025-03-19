Бизнес: «антимошенническая» прослушка и запись звонков нарушают права россиян

АРПП «Отечественный софт» направила в Госдуму, Минцифры и Общественную палату письмо с критикой законопроекта №842276-8 о борьбе с кибермошенничеством. Копия документа есть в распоряжении РБК. По мнению ассоциации, проект закона содержит положения, нарушающие Конституцию и закон «О персональных данных».

Ключевые риски, которые выявила АРПП:

1. Прослушка и запись звонков. В законопроекте предусматривается сбор и хранение «векторов голосов» мошенников, однако в текущих формулировках проекта маркировка гражданина мошенником будет делаться на основе решения технической системы или произвольного выбора оператора системы, тогда как в норме это должны делать правоохранители или суд. В АРПП считают, что это нарушает Конституцию, закон «О персональных данных» и право на приватность.



2. Риск ложных обвинений. В условиях развития дипфейков в базу мошенников могут попасть голоса родственников жертв, знаменитостей или случайных людей, а механизм оспаривания в законопроекте отсутствует.



3. Использование биометрической идентификации. Ассоциация указывает, что системы голосового распознавания подвержены ошибкам и могут быть обмануты синтетическими голосами. Утечка данных из биометрических баз может привести к серьезным последствиям.



4. Отсутствие санкций за несоблюдение требований. В документе не прописано, кто и как будет контролировать исполнение норм и применять наказания за их нарушение.



5. Сложности с маркировкой звонков. Для реализации законопроекта потребуется создание реестра «официальных» номеров организаций, что будет дорого и сложно в администрировании.



В связи с этим АРПП предлагает исключить положения о голосовом распознавании и хранении векторов голосов, запретить биометрическую идентификацию в целях борьбы с мошенниками и сосредоточиться на усилении защиты финансовых организаций.

Представители вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что проект не предусматривает прослушивание звонков. По их словам, будет создана платформа речевой аналитики, использующая машинное обучение для выявления мошенников. Они подчеркивают, что анализ будет проводиться только с разрешения пользователя, а данные будут представлены в виде цифровых голосовых паттернов, без сохранения содержания разговоров.



Минцифры также опровергло возможность массовой прослушки. В ведомстве заявили, что данные на платформе будут использоваться исключительно для борьбы с мошенниками и только с согласия пострадавшего гражданина после возбуждения уголовного дела. Кроме того, в базе окажутся только векторы голосов злоумышленников, совершивших доказанные преступления.



Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что пока не получал письмо от АРПП. Общественная палата и Минцифры заявили, что изучат предложенные замечания.

Стоит заметить, что опасения о нарушении права граждан на приватные звонки высказывал в день голосования депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов, но полученные от замминистра Ивана Лебедева и главы Минцифры Максута Шадаева ответы вряд ли можно назвать исчерпывающими.