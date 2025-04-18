Reddit получил от России 15 запросов на удаление контента

Популярная американская социальная платформа Reddit на днях опубликовала отчёт о прозрачности за второе полугодие 2024 года.

«Наши полугодовые отчёты содержат данные и аналитику по модерации контента на платформе Reddit, включая удалённый контент (в том числе при помощи автоматических инструментов), заблокированные аккаунты, а также юридические запросы от государственных органов, правоохранителей и третьих сторон на удаление контента или раскрытие данных пользователей», - сообщила соцсеть в пресс-релизе.

Основные моменты отчёта:

5,97 миллиарда единиц контента было опубликовано на Reddit (включая посты, комментарии, личные сообщения и чаты);

2,66% всего контента было удалено модераторами и администраторами;

72,5% удалений, произведённых модераторами, были выполнены с помощью автоматических инструментов, таких как AutoMod;

Основную часть удалений со стороны администраторов составил спам (63,2%). Остальное — нарушения правил Reddit (36,1%) и иные причины (например, манипуляции без признаков спама — 0,7%).

По глобальным юридическим запросам от правительств и правоохранителей количество запросов на удаление контента снизилось на 23%. Количество запросов на предоставление данных аккаунтов в неэкстренных случаях выросло на 6%.

Все запросы тщательно проверяются на соответствие закону и обоснованность, отмечает Reddit, и все подробности реакции соцсети приведены в самом документе.

Reddit выявил и отклонил 27 поддельных юридических запросов, якобы поступивших от официальных органов (7 запросов на удаление контента и 20 — на предоставление данных пользователей), это примерно на 69% больше, чем в первом полугодии 2024 года (тогда их было 16). Обо всех этих случаях было сообщено настоящим правоохранительным органам. Это на примерно 69% больше, чем в предыдущем полугодии.

Запросов на удаление контента по линии государственных органов или правоохранительных служб всего было 122. 22 поступили из Объединённых Арабских Эмиратов, 17 направила Индия, и Россия здесь идёт на третьем месте с пятнадцатью запросами.

Вот как Reddit в целом отреагировал на них:

Если говорить отдельно о работе с запросами из РФ, то:

Процент удовлетворённых (Action Rate): 26%. Это означает, что действия были предприняты только по 4 из 15 запросов.

Количество затронутого контента или сообществ: 15.

Нарушение правил Reddit (% Reddit Rules Violations): 27%. То есть менее трети запрошенного контента действительно нарушали правила платформы.

Контент, ограниченный по геолокации (% Geoblocked Content): 0% — Reddit не применил геоблокировку ни к одному элементу контента.

Процент запросов, на которые не было предпринято действий (% No Action): 73% — большинство запросов были отклонены или остались без ответа.

Таким образом, Reddit отклонил подавляющее большинство российских запросов, ссылаясь, вероятно, на отсутствие нарушений правил платформы или юридических оснований.

В первом полугодии РФ направила 13 запросов на удаление, так что количество их на этот раз отличается незначительно.

Отдельно Reddit сообщает о жёсткой политике нулевой терпимости к материалам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей (CSAM). За второе полугодие 2024 года было подано 113 568 отчётов в NCMEC (Национальный центр США по делам пропавших и эксплуатируемых детей) — на 48,6% меньше благодаря улучшенному выявлению нарушений. Удалено 195 605 единиц контента, связанного с сексуализацией несовершеннолетних.

Источники поступления сообщений о материалах, связанных с сексуализированным насилием над детьми (CSAM), на платформе Reddit за период с июля по декабрь 2024 года:

Внутренние методы обнаружения (жёлтый цвет) — 49,1%

Сообщения от пользователей (оранжевый цвет) — 44,6%

Совпадения по хешу изображений (розовый цвет) — 6,1%

Совпадения по хешу видео (пурпурный цвет) — 0,2%.

Во второй половине 2024 года Reddit удалил 2399 единиц террористического контента, навсегда заблокировал 323 аккаунта и закрыл три сабреддита. Платформа запрещает материалы, поддерживающие или прославляющие террористические организации и призывы к насилию. Для выявления нарушений используются автоматические технологии, сигналы пользователей и эскалации внутри команды. 96% подозрительных материалов были обнаружены автоматически, при этом 85% из них были удалены. Остальные 4% поступили от пользователей и властей — и удалялись в 99% случаев.