Reddit получил от России 15 запросов на удаление контента

Популярная американская социальная платформа Reddit на днях опубликовала отчёт о прозрачности за второе полугодие 2024 года.
«Наши полугодовые отчёты содержат данные и аналитику по модерации контента на платформе Reddit, включая удалённый контент (в том числе при помощи автоматических инструментов), заблокированные аккаунты, а также юридические запросы от государственных органов, правоохранителей и третьих сторон на удаление контента или раскрытие данных пользователей», - сообщила соцсеть в пресс-релизе.
Основные моменты отчёта:
По глобальным юридическим запросам от правительств и правоохранителей количество запросов на удаление контента снизилось на 23%. Количество запросов на предоставление данных аккаунтов в неэкстренных случаях выросло на 6%.
Все запросы тщательно проверяются на соответствие закону и обоснованность, отмечает Reddit, и все подробности реакции соцсети приведены в самом документе.
Reddit выявил и отклонил 27 поддельных юридических запросов, якобы поступивших от официальных органов (7 запросов на удаление контента и 20 — на предоставление данных пользователей), это примерно на 69% больше, чем в первом полугодии 2024 года (тогда их было 16). Обо всех этих случаях было сообщено настоящим правоохранительным органам. Это на примерно 69% больше, чем в предыдущем полугодии.
Запросов на удаление контента по линии государственных органов или правоохранительных служб всего было 122. 22 поступили из Объединённых Арабских Эмиратов, 17 направила Индия, и Россия здесь идёт на третьем месте с пятнадцатью запросами.
Вот как Reddit в целом отреагировал на них:
Если говорить отдельно о работе с запросами из РФ, то:
Таким образом, Reddit отклонил подавляющее большинство российских запросов, ссылаясь, вероятно, на отсутствие нарушений правил платформы или юридических оснований.
В первом полугодии РФ направила 13 запросов на удаление, так что количество их на этот раз отличается незначительно.
Отдельно Reddit сообщает о жёсткой политике нулевой терпимости к материалам, связанным с сексуальной эксплуатацией детей (CSAM). За второе полугодие 2024 года было подано 113 568 отчётов в NCMEC (Национальный центр США по делам пропавших и эксплуатируемых детей) — на 48,6% меньше благодаря улучшенному выявлению нарушений. Удалено 195 605 единиц контента, связанного с сексуализацией несовершеннолетних.
Источники поступления сообщений о материалах, связанных с сексуализированным насилием над детьми (CSAM), на платформе Reddit за период с июля по декабрь 2024 года:
Во второй половине 2024 года Reddit удалил 2399 единиц террористического контента, навсегда заблокировал 323 аккаунта и закрыл три сабреддита. Платформа запрещает материалы, поддерживающие или прославляющие террористические организации и призывы к насилию. Для выявления нарушений используются автоматические технологии, сигналы пользователей и эскалации внутри команды. 96% подозрительных материалов были обнаружены автоматически, при этом 85% из них были удалены. Остальные 4% поступили от пользователей и властей — и удалялись в 99% случаев.
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