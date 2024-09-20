Замедление YouTube заставило провайдеров пожаловаться в ФАС

Ассоциация «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) пожаловалась в ФАС из-за замедления работы YouТube. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное в службу.

Провайдеры просят возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов связи путём неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и её сервисов»; признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения. Ситуация с видеоплатформой спровоцировала кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам.

Дискриминация же заключается в том, что при загрузке YouTube через Wi-Fi наблюдается значительное ухудшение доступа к видеохостингу, но при этом на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Это нарушает правила свободного рынка, считает ассоциация. В результате небольшие региональные компании «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов, сказано в письме.



Провайдеры предположили, что разница в доступе к YouTube связана с «внешним воздействием» с помощью ТСПУ, которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ; подведомственное предприятие Роскомнадзора). Источник РБК в одном из операторов связи отметил, что Роскомнадзор действительно установил на сети разные типы ТСПУ, но проследить работу этого оборудования может только ведомство.



В ФАС подтвердили получение жалобы.



Замедление YouTube в России началось в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouТube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится корпорацией из-за санкций. Он предупредил, что в будущем скорость загрузки YouТube упадет до 70%.



Операторы связи неоднократно обращались в Роскомнадзор с требованием пояснить проблемы с работой YouTube, но в ответах надзорного ведомства никакой конкретики не было, лишь напоминание о том, что если те предпримут действия по «ускорению» сервиса, их ждут крупные штрафы.



В середине сентября в Сети появилась копия ответа РКН на запрос о причинах замедления. Из него следует, что власти неоднократно обращались к руководству российского офиса Google LLC с требованием восстановить доступ к каналам популярных российских музыкантов, таких как Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина и Григорий Лепс. Надзорное ведомство назвало неуважением к России принятые меры в отношении вышеперечисленных артистов, заявив также:

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой».

Однако чёткого ответа, были ли приняты меры, и какие именно, в документе нет.



А на днях стало известно, что Кремль возобновил публикации на своём YouTube-канале. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это необходимостью «доносить точку зрения Москвы до западных зрителей».

Также стоит напомнить, что недавно Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга был зарегистрирован иск о незаконности нарушения работы YouTube в России. Ответчиком по делу заявлен Роскомнадзор. Заявитель настаивает на том, что проводимыми в отношении видеоплатформы действиями оспариваются конституционные гарантии свободы совести и мысли.