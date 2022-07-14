Российские НКО направили в ООН доклад о состоянии свободы слова в России

ОВД-Инфо, «Мемориал», «Сетевые Свободы» и Центр защиты прав СМИ направили Спецдокладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан анализ ситуации в России. На основе этого материала эксперт сможет включить в свой доклад пункты об ограничении прав человека в России для фиксации нарушений на международном уровне.

В своём документе российские НКО зафиксировали следующее:

▪️ После 24 февраля власти России заблокировалии более 5300 сайтов (об этом «Роскомсвобода» писала здесь).

▪️ Закон о «фейках» о российской армии позволяет блокировать любую информацию, противоречащую официальной, и преследовать авторов сообщений, а также тех, кто их распространял. Любая информация, которая не подтверждена официальными источниками, считается «ложной».

▪️ Новые поправки к нескольким законам, касающимся распространения информации и СМИ, предоставляют дополнительные основания для блокировки за дискредитацию ВС РФ. В частности, они уполномочивают Генеральную прокуратуру во внесудебном порядке приостанавливать деятельность СМИ на срок до 6 месяцев, запрещать деятельность иностранных СМИ и блокировать сайты без возможности их разблокировки.

▪️ Власти стали активнее применять законы об «иностранных агентах» (66 новых «иноагентов» с начала «спецоперации») и «нежелательных организациях» против СМИ, многие СМИ закрылись или эмигрировали;

▪️ В стране происходит зачистка независимых источников информации путём принятия новых репрессивных законов и произвольного использования старых, в результате чего россияне могут остаться в информационной изоляции;

▪️ Новые статьи в Уголовном кодексе предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет в случае повторной публичной демонстрации запрещённой символики (например, связанной с «Умным голосованием»).

▪️ Роль социальных сетей изменилась после 24 февраля. До этого IT–гиганты (Google, Meta, Twitter и др.) соблюдали российское законодательство 9например, в сентябре 2021 года Apple и Google LLC удалили приложение Навального из своих магазинов), но на «спецоперацию» они отреагировали негативно. В марте российский суд признал деятельность Meta «экстремистской» и запретил Facebook и Instagram в России.

НКО призвали Спецдокладчика ООН рекомендовать государствам:

● Использовать блокирование информации в качестве крайней меры в крайних случаях, когда информация, о которой идет речь, не только незаконна, но и прямо призывает к насилию в отношении отдельных лиц или групп.

● Искоренить практику уголовного преследования за «фейки» любого рода. Согласно международным стандартам, граждане должны иметь возможность получать доступ к правдивой и ложной информации, а затем оценивать достоверность этой информации. Ограничения на выражение допустимы только в том случае, если они удовлетворяют каждому критерию в соответствии со статьей 19 МПГПП;

● Воздерживаться от использования понятий дискредитации или дезинформации с целью ограничения выражения мнений и/или оценочных суждений.

● Воздерживаться от рассмотрения информации в качестве ложной только на том основании, что такая информация не была подтверждена властями.

● Прекратить практику приравнивания пропаганды мира к дискредитации армии;

● Прекратить практику криминализации критики в адрес властей;

● Не допускать дискриминации в отношении информации, предоставляемой организациями гражданского общества, средствами массовой информации и отдельными лицами, на основе их источников финансирования.

Подробнее анализ читайте здесь. Куда в принципе обращаться за защитой прав на международном уровне после выхода России из Совета Европы — в наших карточках.