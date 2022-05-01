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Аналитика
1 May 2022

Дайджест преследований СМИ: апрель’2022

В этом месяце: грядущий закон о тотальной цензуре, военная цензура, ужесточение закона об «иноагентах» и приговор по делу DOXA.

«Иноагенты»

 

Список «иноагентов» за месяц пополнился на 31 пункт. Минюст объявил «иностранными агентами» в том числе журналисток «Дождя» и «Медиазоны», а также основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и блогера Юрия Дудя.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила обобщить правовые нормы об «иноагентах» и создать «единые стандарты и подходы» в отношении всех категорий. Например, вместо нескольких перечней будет один. Для всех «иноагентов» предусмотрят единую процедуру выхода из реестра, возможно, в упрощённом порядке. 

В новом законе парламентарии также наконец-то хотят определить понятия «иностранного агента», «иностранного влияния», «иностранных источников» и «политической деятельности». Кроме того, Минюст должен будет указывать, на основании каких конкретно норм он принимает свои решения. 

Однако документ содержит не одни только послабления. Так, «иноагентам» запретят работать с детьми, инвестировать в стратегические предприятия страны и получать финансовую господдержку.

Позднее в Госдуме предложили признавать «иноагентами» без иностранного финансирования. Согласно новому законопроекту, «иноагентом» можно будет стать не только из-за получения денег, но также вследствие получения организационно-методической, научно-технической и другой помощи. 

 

Военная цензура

 

2 апреля житель Кузбасса Андрей Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

4 апреля издание «Холод» журналистки Таисии Бекбулатовой получило предупреждение о возможной блокировке от Роскомнадзора. Ведомство пригрозило «Холоду» блокировкой в случае отказа удалить статью о первом дне «спецоперации».

5 апреля Republic, «Медиазона», «Тайга.инфо» и LentaChel подали иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, требуя признать незаконными решения о блокировке.

12 апреля стало известно, что журналистка Дарья Порядина уехала из России после массовых обысков у архангельских активистов, которые прошли 23 марта. 6 апреля вуз запретил Порядиной сдавать экзамен дистанционно за час до его начала. Журналистка связывает такое решение с давлением силовиков на вуз. Студенты САФУ (Северного (Арктического) федерального университета) передали руководству вуза 240 подписей под обращением с требованием предоставить редакторке SOTA Дарье Порядиной возможность продолжить обучение дистанционно.

14 апреля издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов был арестован по статье УК о военных фейках. Ещё в середине марта против него возбудили дело за репосты в телеграм-канале сообщений о войне.

«Единственное на все окрестные регионы на самом деле независимое печатное СМИ. Сайт многократно заблокирован, но соцсети и бумага остались. С началом войны с Украиной газета много и подробно пишет о ней. Наказание — первый обыск. Или просто: грабеж», — отреагировал политик Дмитрий Гудков. 

14 апреля также стало известно, что Следственный комитет России (СКР) намерен ходатайствовать об аресте журналиста Михаила Афанасьева. СКР в Абакане (Хакасия) обвинил его в распространении фейков о российской армии, в частности, сообщений об отказе сотрудников хакасского ОМОН ехать в Украину. Дома у Афанасьева прошёл обыск. Его поместили в изолятор временного содержания. 

Суд заключил Михайлова в СИЗО до 7 июня. Газету оштрафовали на 400 тысяч рублей. В редакции «Листка» в Горно-Алтайске и у сотрудников газеты силовики также провели обыски.

15 апреля The Moscow Times и французская радиостанция RFI попали под блокировку в России. Причиной стали статьи, рассказывающие  «специальной военной операции» в несколько ином ключе, чем того требуют российские власти. По нашим подсчётам, количество заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов на начало апреля  превысило отметку 2300. О преследовании, например, владимирских журналистов, читайте здесь

20 апреля суд отказал «Эху Москвы» в восстановлении радиостанции и сайта. Представитель Генпрокуратуры пояснил, что «Эхо Москвы» было ограничено к доступу к своему ресурсу, поскольку «систематически размещало ложные информационные материалы на русском и английском языке относительно специальной военной операции на Украине». При этом он добавил, что претензии были «именно к интернет-сайту, упоминаний радиостанции в требованиях не было». В свою очередь представитель Роскомнадзора заявил, что доступ был ограничен и к радио, «но основания этого ограничения не имеют отношения» к состоявшемуся заседанию.

Напомним, в начале марта в реестре запрещённых оказался сайт echo.msk.ru, и инициатором блокировки выступила Генпрокуратура. Ограничение доступа произошло по «маске», то есть сразу со всеми доменами и поддоменами. На следующий день под блокировку попала страница с аудиостримами компании.

21 апреля Генпрокуратура заблокировала популярную финскую газету Ilta-Sanomat за статью на русском языке о том, какие лишения испытывает мирное население в результате «специальной операции». В материала приводится множество шокирующих фактов, которые российские власти, видимо, посчитали недостоверными сведениями, дискредитирующими армию.

В финском сегменте Twitter возник большой резонанс по этому факту. Пресса также подключилась к освещению ситуации с Ilta-Sanomat.

25 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт «Скат media».

27 апреля журналистку RusNews Марию Пономаренко отправили на два месяца в СИЗО — против неё возбудили дело о «фейках» про российскую армию из-за поста об уничтоженном театре в Мариуполе.

27 апреля на «Вечерние ведомости» составили протокол за новость о задержании уличного художника Леонида Чёрного. Поводом для возбуждения дела послужила проверка областным центром по борьбе с экстремизмом публикации в телеграм-канале издания, где рассказывалось о том, как Леонида Чёрного задержали со стикерами. Впоследствии, напомним, на него возбудили уголовное дело по статье «вандализм».

«Видимо, по логике Центра Э дискредитацией ВС РФ сейчас является любое упоминание того, что кого-то подозревают в «дискредитации» российский армии. Отметим, что на самого Леонида Чёрного никакого протокола о дискредитации в итоге не составили — об этом рассказала адвокат Ирина Ручко, защишающая художника», — пишут «Вечерние ведомости».

Интересно, что к ответственности за пост в телеграм-канале хотят привлечь не редакцию,  юрлицо издателя.

«Насколько мы понимаем, это первый случай такой в России пока, — прокомментировала «Роскомсвободе» директор и журналист «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова. — Они даже не доказали в рапорте, что этот канал имеет отношение к редакции».

28 апреля в отношении главного редактора ингушской «Фортанги» Изабеллы Евлоевой возбудили второе подряд дело о распространении «фейков» о действиях российской армии. На этот раз поводом стал пост Евлоевой об убийствах в Буче.

 

Юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко так прокомментировал давление на медиа в этом месяце:

«Рамки прав и свобод человека кардинально сужены. После начала «спецоперации» фактически ограничены свобода слова и свобода выражения мнения. Существует только одна точка зрения — государственная. Жители России за всю историю страны не раз испытывали государственное давление, но каждый раз всё заканчивалось. Авраам Линкольн говорил: «Можно обманывать часть народа всё время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время». К счастью или к сожалению, всё в этом мире конечно, поэтому рано или поздно закончится и этот этап. Нам предстоит много работы по всем сферам жизни, в том числе проверять на соответствие Конституции России всё законодательство за последние 10 лет».

 

Что ещё

 

5 апреля прокурор по делу журналиста Ивана Сафронова предложил заменить адвокатов. Формальной причины на это по закону нет, а неформальная — стороне обвинения не нравится, что защитники требуют ознакомить их и подзащитного с секретным законодательством, в нарушении которого обвиняется Сафронов. 

«Проще говоря, до сих пор неизвестно, что именно нарушил журналист и какую якобы секретную информацию передал третьим лицам. Без этого невозможно осуществлять полноценную защиту, но прокуратуру это не смущает», — пишет телеграм-канал «Первый отдел». 

11 апреля Amnesty International выпустила заявление на английском и русском языках о деле Ивана Сафронова. 

«Непредвзятый взгляд со стороны очень полезен для объективного понимания того, что творится в нашей стране. Те, кто варится в этом годами, могут свыкнуться с чекистским беспределом. Но вообще-то так быть не должно. Так что советую ознакомиться», — прокомментировал адвокат Иван Павлов.

7 апреля на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова напали в центре Москвы. Виновные не найдены, но «Новая газета» провела расследование сама. Ответственность за это преступление взяли на себя люди, которые публично заявляют о неких связях с Союзом десантников России.

11 апреля информагентство Bloomberg приостанавило публикацию новостей на русском языке.

14 апреля русскоязычная версия журнала National Geographic прекратила выходить в России.

18 апреля «Медиазона» сообщила, что больше не будет соблюдать требования Роскомнадзора и выполнять законы, которые ограничивают работу СМИ.

20 апреля Черногория запретила вещание RT и Sputnik.

27 апреля Платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала доклад «Защита свободы прессы во времена напряжения и конфликтов». Отчёт показал, что число сообщений о серьёзных угрозах свободе СМИ в государствах - членах Совета Европы в 2021 году увеличилось на 41%, с 200 (в 2020 году) до 282. Подробнее читайте здесь. Напомним, Россия вышла из Совета Европы в середине марта.



Дело Doxa

 

12 апреля суд вынес приговор экс-журналисты издания Doxa. Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Алла Гутникова получили два года исправительных работ за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия из-за видеоролика об отчислении студентов после участия в митингах.

В скором времени читайте наше интервью с одной из редакторок издания.



Грядущий закон о тотальной цензуре

 

В Госдуму внесен законопроект, вносящий поправки к нескольким законам, которые, по мнению авторов инициативы, в условиях информационной войны позволят дать «оперативный симметричный ответ на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации».

Генпрокуратура может получить исключительное право решать, какие сайты и СМИ следует заблокировать как распространяющие недостоверные сведения в контексте «военной спецоперации» России. Предварительного суда и возможности обжалования не подразумевается — блокировка будет без возможности исключения из реестра запрещённых. Медиаюрист Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ, назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране.

 

Что будет:

  • о грозящей блокировке фейк-ньюс СМИ больше не станут уведомлять;

  • Генпрокуратура сможет закрывать не только интернет-СМИ, но и печатные и вещательные СМИ;

  • можно будет закрыть или заблокировать любое иностранное СМИ: не только за нарушение, но и в качестве «ответной меры»;

  • процедура закрытия СМИ будет занимать меньше суток;

  • заблокированное СМИ нельзя цитировать (сейчас закон «О СМИ» освобождает редакции от ответственности за цитирование чужих материалов);

  • процедуры обжалования не будет. 

 

В условиях тотальных блокировок останутся традиционные СМИ, говорит медиаюрист Светлана Кузеванова. В интернете же надежда остаётся на зеркала и способы обхода блокировок. Для «выживания» на выжженном информационном поле эксперт в беседе с «Роскомсвободой» дала следующий совет:

«Не доверять одному источнику, читать разные точки зрения, возможно, даже противоположные, чтобы найти «истину», к которой мы все стремимся. Есть ощущение, что правды всё меньше и меньше и вообще у каждого она своя, поэтому понять, что происходит, по одному ресурсу вряд ли можно. Нужно развивать критическое мышление и анализировать источники».
цензура Госдума СМИ Медиазона фейки Иван Сафронов Sputnik Bloomberg RT Amnesty International Фортанга блокировки Эхо Москвы Юрий Дудь Дождь Новая газета иноагенты Republic Холод Елизавета Осетинская The Bell Армен Арамян Дмитрий Муратов Алла Гутникова Таисия Бекбулатова Евгений Кравченко «Медиазона» военная цензура «Тайга.инфо» Андрей Новашов Владимир Метелкин RusNews Мария Пономаренко Гузель Аиткулова Ilta-Sanomat The Moscow Times Наталья Тышкевич Свелана Кузеванова Doxa RFI «Вечерние ведомости» Изабелла Евлоева LentaChel Сергей Михайлов National Geographic Листок Дарья Порядина Скат media Платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов медиа

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