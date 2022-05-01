Дайджест преследований СМИ: апрель’2022

«Иноагенты»

Список «иноагентов» за месяц пополнился на 31 пункт. Минюст объявил «иностранными агентами» в том числе журналисток «Дождя» и «Медиазоны», а также основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и блогера Юрия Дудя.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила обобщить правовые нормы об «иноагентах» и создать «единые стандарты и подходы» в отношении всех категорий. Например, вместо нескольких перечней будет один. Для всех «иноагентов» предусмотрят единую процедуру выхода из реестра, возможно, в упрощённом порядке.

В новом законе парламентарии также наконец-то хотят определить понятия «иностранного агента», «иностранного влияния», «иностранных источников» и «политической деятельности». Кроме того, Минюст должен будет указывать, на основании каких конкретно норм он принимает свои решения.

Однако документ содержит не одни только послабления. Так, «иноагентам» запретят работать с детьми, инвестировать в стратегические предприятия страны и получать финансовую господдержку.

Позднее в Госдуме предложили признавать «иноагентами» без иностранного финансирования. Согласно новому законопроекту, «иноагентом» можно будет стать не только из-за получения денег, но также вследствие получения организационно-методической, научно-технической и другой помощи.

Военная цензура

2 апреля житель Кузбасса Андрей Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

4 апреля издание «Холод» журналистки Таисии Бекбулатовой получило предупреждение о возможной блокировке от Роскомнадзора. Ведомство пригрозило «Холоду» блокировкой в случае отказа удалить статью о первом дне «спецоперации».

5 апреля Republic, «Медиазона», «Тайга.инфо» и LentaChel подали иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, требуя признать незаконными решения о блокировке.

12 апреля стало известно, что журналистка Дарья Порядина уехала из России после массовых обысков у архангельских активистов, которые прошли 23 марта. 6 апреля вуз запретил Порядиной сдавать экзамен дистанционно за час до его начала. Журналистка связывает такое решение с давлением силовиков на вуз. Студенты САФУ (Северного (Арктического) федерального университета) передали руководству вуза 240 подписей под обращением с требованием предоставить редакторке SOTA Дарье Порядиной возможность продолжить обучение дистанционно.

14 апреля издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов был арестован по статье УК о военных фейках. Ещё в середине марта против него возбудили дело за репосты в телеграм-канале сообщений о войне.

«Единственное на все окрестные регионы на самом деле независимое печатное СМИ. Сайт многократно заблокирован, но соцсети и бумага остались. С началом войны с Украиной газета много и подробно пишет о ней. Наказание — первый обыск. Или просто: грабеж», — отреагировал политик Дмитрий Гудков.

14 апреля также стало известно, что Следственный комитет России (СКР) намерен ходатайствовать об аресте журналиста Михаила Афанасьева. СКР в Абакане (Хакасия) обвинил его в распространении фейков о российской армии, в частности, сообщений об отказе сотрудников хакасского ОМОН ехать в Украину. Дома у Афанасьева прошёл обыск. Его поместили в изолятор временного содержания.

Суд заключил Михайлова в СИЗО до 7 июня. Газету оштрафовали на 400 тысяч рублей. В редакции «Листка» в Горно-Алтайске и у сотрудников газеты силовики также провели обыски.

15 апреля The Moscow Times и французская радиостанция RFI попали под блокировку в России. Причиной стали статьи, рассказывающие «специальной военной операции» в несколько ином ключе, чем того требуют российские власти. По нашим подсчётам, количество заблокированных по военной цензуре интернет-ресурсов на начало апреля превысило отметку 2300. О преследовании, например, владимирских журналистов, читайте здесь.

20 апреля суд отказал «Эху Москвы» в восстановлении радиостанции и сайта. Представитель Генпрокуратуры пояснил, что «Эхо Москвы» было ограничено к доступу к своему ресурсу, поскольку «систематически размещало ложные информационные материалы на русском и английском языке относительно специальной военной операции на Украине». При этом он добавил, что претензии были «именно к интернет-сайту, упоминаний радиостанции в требованиях не было». В свою очередь представитель Роскомнадзора заявил, что доступ был ограничен и к радио, «но основания этого ограничения не имеют отношения» к состоявшемуся заседанию.

Напомним, в начале марта в реестре запрещённых оказался сайт echo.msk.ru, и инициатором блокировки выступила Генпрокуратура. Ограничение доступа произошло по «маске», то есть сразу со всеми доменами и поддоменами. На следующий день под блокировку попала страница с аудиостримами компании.

21 апреля Генпрокуратура заблокировала популярную финскую газету Ilta-Sanomat за статью на русском языке о том, какие лишения испытывает мирное население в результате «специальной операции». В материала приводится множество шокирующих фактов, которые российские власти, видимо, посчитали недостоверными сведениями, дискредитирующими армию.

В финском сегменте Twitter возник большой резонанс по этому факту. Пресса также подключилась к освещению ситуации с Ilta-Sanomat.

25 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт «Скат media».

27 апреля журналистку RusNews Марию Пономаренко отправили на два месяца в СИЗО — против неё возбудили дело о «фейках» про российскую армию из-за поста об уничтоженном театре в Мариуполе.

27 апреля на «Вечерние ведомости» составили протокол за новость о задержании уличного художника Леонида Чёрного. Поводом для возбуждения дела послужила проверка областным центром по борьбе с экстремизмом публикации в телеграм-канале издания, где рассказывалось о том, как Леонида Чёрного задержали со стикерами. Впоследствии, напомним, на него возбудили уголовное дело по статье «вандализм».

«Видимо, по логике Центра Э дискредитацией ВС РФ сейчас является любое упоминание того, что кого-то подозревают в «дискредитации» российский армии. Отметим, что на самого Леонида Чёрного никакого протокола о дискредитации в итоге не составили — об этом рассказала адвокат Ирина Ручко, защишающая художника», — пишут «Вечерние ведомости».

Интересно, что к ответственности за пост в телеграм-канале хотят привлечь не редакцию, юрлицо издателя.

«Насколько мы понимаем, это первый случай такой в России пока, — прокомментировала «Роскомсвободе» директор и журналист «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова. — Они даже не доказали в рапорте, что этот канал имеет отношение к редакции».

28 апреля в отношении главного редактора ингушской «Фортанги» Изабеллы Евлоевой возбудили второе подряд дело о распространении «фейков» о действиях российской армии. На этот раз поводом стал пост Евлоевой об убийствах в Буче.

Юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко так прокомментировал давление на медиа в этом месяце:

«Рамки прав и свобод человека кардинально сужены. После начала «спецоперации» фактически ограничены свобода слова и свобода выражения мнения. Существует только одна точка зрения — государственная. Жители России за всю историю страны не раз испытывали государственное давление, но каждый раз всё заканчивалось. Авраам Линкольн говорил: «Можно обманывать часть народа всё время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время». К счастью или к сожалению, всё в этом мире конечно, поэтому рано или поздно закончится и этот этап. Нам предстоит много работы по всем сферам жизни, в том числе проверять на соответствие Конституции России всё законодательство за последние 10 лет».

Что ещё

5 апреля прокурор по делу журналиста Ивана Сафронова предложил заменить адвокатов. Формальной причины на это по закону нет, а неформальная — стороне обвинения не нравится, что защитники требуют ознакомить их и подзащитного с секретным законодательством, в нарушении которого обвиняется Сафронов.

«Проще говоря, до сих пор неизвестно, что именно нарушил журналист и какую якобы секретную информацию передал третьим лицам. Без этого невозможно осуществлять полноценную защиту, но прокуратуру это не смущает», — пишет телеграм-канал «Первый отдел».

11 апреля Amnesty International выпустила заявление на английском и русском языках о деле Ивана Сафронова.

«Непредвзятый взгляд со стороны очень полезен для объективного понимания того, что творится в нашей стране. Те, кто варится в этом годами, могут свыкнуться с чекистским беспределом. Но вообще-то так быть не должно. Так что советую ознакомиться», — прокомментировал адвокат Иван Павлов.

7 апреля на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова напали в центре Москвы. Виновные не найдены, но «Новая газета» провела расследование сама. Ответственность за это преступление взяли на себя люди, которые публично заявляют о неких связях с Союзом десантников России.

11 апреля информагентство Bloomberg приостанавило публикацию новостей на русском языке.

14 апреля русскоязычная версия журнала National Geographic прекратила выходить в России.

18 апреля «Медиазона» сообщила, что больше не будет соблюдать требования Роскомнадзора и выполнять законы, которые ограничивают работу СМИ.

20 апреля Черногория запретила вещание RT и Sputnik.

27 апреля Платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала доклад «Защита свободы прессы во времена напряжения и конфликтов». Отчёт показал, что число сообщений о серьёзных угрозах свободе СМИ в государствах - членах Совета Европы в 2021 году увеличилось на 41%, с 200 (в 2020 году) до 282. Подробнее читайте здесь. Напомним, Россия вышла из Совета Европы в середине марта.







Дело Doxa

12 апреля суд вынес приговор экс-журналисты издания Doxa. Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Алла Гутникова получили два года исправительных работ за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия из-за видеоролика об отчислении студентов после участия в митингах.

В скором времени читайте наше интервью с одной из редакторок издания.







Грядущий закон о тотальной цензуре

В Госдуму внесен законопроект, вносящий поправки к нескольким законам, которые, по мнению авторов инициативы, в условиях информационной войны позволят дать «оперативный симметричный ответ на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации».

Генпрокуратура может получить исключительное право решать, какие сайты и СМИ следует заблокировать как распространяющие недостоверные сведения в контексте «военной спецоперации» России. Предварительного суда и возможности обжалования не подразумевается — блокировка будет без возможности исключения из реестра запрещённых. Медиаюрист Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ, назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране.

Что будет:

о грозящей блокировке фейк-ньюс СМИ больше не станут уведомлять;

Генпрокуратура сможет закрывать не только интернет-СМИ, но и печатные и вещательные СМИ;

можно будет закрыть или заблокировать любое иностранное СМИ: не только за нарушение, но и в качестве «ответной меры»;

процедура закрытия СМИ будет занимать меньше суток;

заблокированное СМИ нельзя цитировать (сейчас закон «О СМИ» освобождает редакции от ответственности за цитирование чужих материалов);

процедуры обжалования не будет.

В условиях тотальных блокировок останутся традиционные СМИ, говорит медиаюрист Светлана Кузеванова. В интернете же надежда остаётся на зеркала и способы обхода блокировок. Для «выживания» на выжженном информационном поле эксперт в беседе с «Роскомсвободой» дала следующий совет:

«Не доверять одному источнику, читать разные точки зрения, возможно, даже противоположные, чтобы найти «истину», к которой мы все стремимся. Есть ощущение, что правды всё меньше и меньше и вообще у каждого она своя, поэтому понять, что происходит, по одному ресурсу вряд ли можно. Нужно развивать критическое мышление и анализировать источники».