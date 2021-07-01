Роскомнадзору предложили замедлить TikTok

« Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещённого контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует » , — рассказала директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

В приложении к письму Лига направила более 1 тыс. ссылок на запрещённую к распространению в РФ информацию, в том числе более 500 публикаций с информацией о суицидах, 200 — с пропагандой употребления наркотических веществ. Мизулина также отметила, что информация о суицидах распространяется с помощью определённых хештегов, некоторые из них имеют от 500 тыс. до 2 млн просмотров.

Ранее Лига безопасного интернета нажаловалась в Генпрокуратуру на Моргенштерна. По мнению организации, музыкант «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде». Позднее под прицел внимания Лиги попал журналист Юрий Дудь: он тоже якобы склонен к такой пропаганде. Моргенштерна уже оштрафовали на 100 тыс. руб., а у Дудя дело пока находится в суде.

30 июня президент России Владимир Путин во время своей прямой линии заявил, что российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети, однако, если компании игнорируют законы и требования регуляторов, их работу станут замедлять.

В марте власти уже попробовали замедлить одну соцсеть — Twitter. К слову, «РосКомСвобода» готовит коллективный административный иск о признании действий Роскомнадзора по замедлению трафика сервиса незаконными и призывает пользователей присоединиться к нам — в случае отказа национальных судов мы направим жалобы в ЕСПЧ и ООН.