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1 июля 2021

Роскомнадзору предложили замедлить TikTok

Лига безопасного интернета попросила ведомство проверить социальную сеть из-за материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих; ранее они уже жаловалась на Моргенштерна и Дудя
Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok из-за материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. Организация требует принять меры вплоть до замедления трафика соцсети, в связи с тем, что социальная сеть крайне популярна в детской и подростковой среде. По данным Лиги, ежемесячная аудитория TikTok в России возросла по сравнению с предыдущим годом на 3 млн человек и достигла 36,6 млн пользователей, 27% которых составляют несовершеннолетние и молодежь (13% из них в возрасте от 12 до 17 лет, 14%  от 18 до 24 лет).
«Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещённого контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует»,  рассказала директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

В приложении к письму Лига направила более 1 тыс. ссылок на запрещённую к распространению в РФ информацию, в том числе более 500 публикаций с информацией о суицидах, 200  с пропагандой употребления наркотических веществ. Мизулина также отметила, что информация о суицидах распространяется с помощью определённых хештегов, некоторые из них имеют от 500 тыс. до 2 млн просмотров. 

Ранее Лига безопасного интернета нажаловалась в Генпрокуратуру на Моргенштерна. По мнению организации, музыкант «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде». Позднее под прицел внимания Лиги попал журналист Юрий Дудь: он тоже якобы склонен к такой пропаганде. Моргенштерна уже оштрафовали на 100 тыс. руб., а у Дудя дело пока находится в суде.

 

30 июня президент России Владимир Путин во время своей прямой линии заявил, что российские власти не собираются блокировать иностранные соцсети, однако, если компании игнорируют законы и требования регуляторов, их работу станут замедлять.

В марте власти уже попробовали замедлить одну соцсеть  Twitter. К слову, «РосКомСвобода» готовит коллективный административный иск о признании действий Роскомнадзора по замедлению трафика сервиса незаконными и призывает пользователей присоединиться к нам — в случае отказа национальных судов мы направим жалобы в ЕСПЧ и ООН.

 

 

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