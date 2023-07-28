Совфед одобрил пакет ограничительных законов этого лета

Как и ожидалось, Совет Федерации одобрил все принятые Госдумой законы, которые ограничивают права и свободы граждан, в том числе в онлайн. Также через сенаторов прошли касающиеся регулирования технологий и связи в частности новые нормы.

Одобрен документ, который вносит большое количество поправок в закон «О связи»:

вводится запрет на информацию о способах обхода блокировок;

операторов госсистем, предприятий, муниципальных учреждений и т.п. обяжут использовать услуги хостеров, включённых в специальных реестр;

хостеры будут собирать информацию о клиентах, которую предоставят государству;

владельцев интернет-ресурсов обяжут авторизовывать российских пользователей через российские сайты, почтовые сервисы и ЕСИА.

Изначально законопроект №570420-7 вносился в 2017 как регулирующий деятельность новостных агрегаторов, был принят в первом чтении и отложен в долгий ящик, но недавно его снова реанимировали. Депутат Антон Горелкин воспользовался опытом своего коллеги по думскому ИТ-комитету Александра Хинштейна, «обогатив» документ никак не относящимися к нему поправками.

Впрочем, норма о регулировании агрегаторов новостей тоже была принята. Теперь контрольный пакет акций в новостных агрегаторах (более 50%) должен принадлежать гражданам России и т.п.

Сенаторы также одобрили закон, который определяет правила использования рекомендательных алгоритмов.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение подобных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства.

Владельцы сайтов будут обязаны информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов, требования к содержанию такой информации и ее размещению установит Роскомнадзор.

Автором закона стал вышеупомянутый депутат Горелкин, который поблагодарил Совфед после голосования по документу:

«Спасибо коллегам из Совета Федерации за поддержку моего законопроекта о регулировании рекомендательных технологий. Документ отправляется на подпись к Президенту».

Перед принятием Госдумой этого закона депутат говорил об опасности рекомендательных технологий, а также о якобы использовании их зарубежными соцсетями против России.

Силовые ведомства, структуры ведомственной и частной охраны смогут пресекать движение любых беспилотников. Такой закон одобрил Совет Федерации.



Останавливать дроны можно будет, если они угрожают жизни и здоровью людей, а также безопасности охраняемых объектов, для предотвращения атак на транспортные средства. Правоохранители смогут пресекать движение не только беспилотных летательных аппаратов, но и роботизированной техники, действующих как на земле, так и на воде. В том числе уничтожать, повреждать, а также подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления.

Такие полномочия получат:

Росгвардия,

МВД,

ФСБ,

ФСО,

Служба внешней разведки,

Федеральная служба исполнения наказаний,

Главное управление специальных программ при президенте РФ,

МЧС,

вневедомственная охрана.

Данный закопроект внёс в Госдуму в марте текущего года депутат Хинштейн. Соавтор поправок — председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Одобрен и закон о самоцензуре соцсетей. Теперь за отказ исполнять множество контролирующих и запретительных владельцев социальных платформ ждут крупные штрафы.

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин:

«Устанавливается административная ответственность за неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по размещению в социальной сети, в том числе, документа, устанавливающего правила использования социальной сети, электронной формы для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации».

Он добавил, что в перечень нарушений также входит непринятие мер по ограничению доступа к запрещенной к распространению информации.

В повестке дня также был федеральный закон «О связи» проект № 1214072-7, который вносился в Госдуму в 2021 году для «регулирования перехода к реестровой модели присвоения радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения», но ко второму чтению оброс очередными поправками депутата Горелкина, и там появились обязанности по запрету оказывать услуги связи без уставновки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также обязанность ставить эти устройства на на точки обмена трафиком, и за несоблюдение схемы пропуска трафика введено аннулирование лицензии.



Но ни в СМИ, ни в отчёте на сайте Совфеда никакой информации о голосовании по нему пока нет.

Кроме этого Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся военной службы. Так, на сегодняшнем заседании поддержали:

закон о повышении верхней планки призывного возраста. Теперь на срочную службу будут призывать молодых людей с 18 до 30 лет;

закон об увеличении штрафа до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке (в том числе — электронной);

запрет на выезд за границу РФ призывников со дня размещения повестки в едином реестре военнообязанных.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что воздержался при голосовании по закону о повышении призывного возраста. Свой отказ поддержать или выступить против документа он пояснил тем, что непродуманные инициативы подрывают доверие к законодательной власти, а делать этого нельзя.



«В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — подчеркнул он.

Совершенно очевидно, что одобренные сенаторами поправки направлены на дальнейшую изоляцию и неконтролируемое государством регулирование онлайн-пространства в России, а также на милитаризацию общества, вовлечения его в политические тренды, заложенные властями, уже не только в цифровом мире, но и в реальной жизни.