Свобода Рунета прожила февраль не без потерь

ОЗИ опубликовало «Итоги февраля — 2018», в котором представлены новые результаты индекса свободы Рунета. Февраль по части предпринимаемых властями попыток регулировать интернет в России, отмечают в ОЗИ, выдался «жарким». «В этот раз он [февраль] прошёл под девизом «своим всё — врагам закон», — говорит исполнительный директор ОЗИ и создатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв. — Снижение в этом месяце привычно-среднее — минус 21 балл. Индекс продолжает тренд обновлять минимум и составил 527 баллов».

Несмотря на то, что в предвыборный период регуляторные инициативы обычно идут на спад, поскольку непопулярные меры «придерживают» на более поздний срок, событий соответствующего характера в феврале произошло немало — тридцать три, о семи из которых ОЗИ решило рассказать более подробно.

1. Конституционный суд разрешил следователям читать переписку с гаджетов без решения суда

КС РФ считает возможным чтение следователями переписки с телефонов, планшетов и компьютеров без соответствующего разрешения суда. В определении КС указано, что проведение осмотра и экспертизы информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. Суд также напоминает, что недовольный подобными действиями гражданин имеет законное право оспорить действия следствия в суде в порядке статьи 125 УПК РФ.

«Это событие не только было оценено “самым важным”, но и получило наименьшую оценку от экспертов. И именно здесь начинается путь “Своих не трогаем”. По мнению Конституционного Суда — чтение переписки без санкций суда конституционно. Оксюморон», — комментирует эту инициативу ОЗИ.

Председатель «Пиратской Партии» Антон Ершов прокомментировал решение ВС РФ следующим образом:

«Это может и будет использоваться не на благие цели. Возможно, такие меры помогли бы повысить раскрываемость и так далее, но нужна реальная ответственность за применение «разрешения» не для заявленных целей. Пока такого контроля нет — доступ к переписке, установка прослушки и тому подобное — [должно производиться] только по суду».

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Российский оппозиционный политик и IT-специалист Леонид Волков, в свою очередь, считает, что ничего нового не произошло — просто таким образом была закреплена уже существующая практика.

2. РСПП: текущий вариант «пакета Яровой» поднимет цены на связь на 90%

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что требования властей в рамках «пакета Яровой» приведут к росту тарифов на связь до 90%. Смягчение требований федерального закона 374-ФЗ («пакет Яровой») в области хранения данных, предусмотренное Минкомсвязью, не устроило РСПП. Представители бизнеса настаивают, что требования все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12-90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов. Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети.

По мнению ОЗИ, Российский союз промышленников и предпринимателей — единственная официальная организация, которая осуждает «пакет Яровой».

«Остальные — или лоялисты, или просто сдались, — замечтают в ОЗИ. — В том, что РСПП участвует в процессе обсуждения — уже хорошее событие. Но у этой организации явно недостаточно “аппаратного веса” против категории siloviki. Эксперты оценивают факт участия РСПП скорее как положительный. Хотя некоторые и весьма недовольны слабой переговорной позицией: “РСПП как всегда пытается включить механизм бюрократической волокиты. А у них других инструментов противостоять этому и нет”».

3. Российские власти сняли с себя ответственность за утечки персональных данных россиян

В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу 46-летнего москвича Владимира Медведева (имя и фамилия изменены по его просьбе) о нарушении прав, гарантированных ст.8 (право на уважение частной и личной жизни) и ст.13 (право на эффективную правовую защиту) Европейской конвенции о защите прав человека. В 2011 году он обнаружил в открытом доступе на Савеловском рынке базу ГУВД Москвы, в которой содержались данные, что заявитель – носитель ВИЧ-инфекции и дважды судим. Информация оказалась доступна и его знакомым.

Утечки из ведомственных баз данных – не государственная забота, следует из ответа уполномоченного России в Европейском суде по правам человека замминистра юстиции Михаила Гальперина. Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения ее обязанностей, отмечает Гальперин, поэтому право на неприкосновенность личной жизни сотрудники ГУ МВД не нарушили.

«Это второй (и не последний) эпизод текущего отчета, когда “своим ничего, зато чужих-то мы осудим”, — отмечает ОЗИ. — По сути, представители госструктур расписались в собственной импотенции что-то там защищать. При этом количество персональных данных, запрашиваемых госструктурами начинает зашкаливать. Что будет с данными, хранимыми по “пакету Яровой” — понятно уже сейчас. Вероятность их утечки приближается к единице».

Эксперты так оценивают это событие:

«Заявление Минюста предельно цинично. Приняты десятки нормативных актов, усложняющих обработку персональных данных (ПД), но персданные продолжают утекать. Причем для частных операторов ПД такая утечка чревата серьезными последствиями, а для госорганов — никакого наказания».

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4. Россия не выделила частоты для доступного спутникового интернета

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась выделять частоты компании OneWeb, поскольку данные частоты могут потребоваться для российской группировки арктических спутников.

Вопрос о выделении частот для OneWeb в конце декабря прошлого года был включен в повестку заседания комиссии, но его рассмотрение происходило в закрытом режиме, в связи с чем решение по нему не было включено в протокол заседания ГКРЧ, опубликованный на сайте Минкомсвязи, которое курирует работы комиссии.

Отказ связан с созданием отечественной системы «Экспресс-РВ», которую разрабатывает госпредприятие «Космическая связь». Речь идёт о четырех спутниках на высокоэллиптической орбите, которые обеспечат связью районы Арктики. Если бы OneWeb выделили запрошенные частоты, «Экспресс-РВ» уже не смог бы развернуться.

«Почему-то эта новость почти никого не удивила. Может быть, потому что “глушить вражеские голоса” — старинная забава советских спецслужб, — считают в ОЗИ. — И даже в XXI веке они не могут остановиться».

Некоторые эксперты, пусть и отрицательно оценили новость, но отметили: «Пока ещё рано что-то говорить. Это стандартная тактика при раздаче частот, чтобы повысить цены».

5. В Госдуме хотят ввести уголовное наказание для тех, кто «размещает негативный контент»

В Госдуме предлагают ввести тюремные сроки за пропаганду насилия в Сети, о чём сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Он подчеркнул, что такая инициатива появилась как ответ на нападения в российских школах. Депутат напомнил, что по одной из версий эти атаки были связаны с получением детьми «информации через интернет».

«Речь должна идти о сроках более десяти лет, в случае если мы имеем дело с преступным сообществом, организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору и имеющих корыстные побуждения», — отметил депутат.

«Уголовное преследование тех, кто размещает негативный контент, оно будет. Мы будем вносить поправки вот после этих случаев в школах: мы будем вносить поправки в принятый нами по «синим китам» закон [120-ФЗ], расширять трактовку», — сказал Исаев в ходе выступления на круглом столе в Удмуртии, посвященном безопасности детей в интернете.

Многие эксперты отметили, что «инициативный единорос» просто имитирует бурную деятельность громкими заявлениями. Определение «негативный контент» в российском правовом поле отсутствует.

Максим Пискунов, директор компании «Медиа-24» заметил в своем комментарии:

«Уже есть статьи за доведение до самоубийства и схожие, а вот под негативный контент уже притянут любого, нужно лишь взломать аккаунт и разместить запись от подставного лица. Верным путем в ад идем, товарищи!»

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6. Путин поручил ФСО защищать персональные данные крупных чиновников

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в положение о Федеральной службе охраны (ФСО). Согласно указу, на ФСО возлагается задача «в рамках своей компетенции» участвовать в мероприятиях по борьбе с кибератаками. В документе также уточняется, что ФСО будет защищать персональные данные объектов государственной охраны и членов их семей.

Согласно ФЗ «О государственной охране», такая охрана предоставляется президенту, председателю правительства, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного и Верховного судов, генпрокурору и председателю Следственного комитета.

Кроме того, служба получила право давать согласие на обработку персональных данных охраняемых лиц и их родственников и определять перечень вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

«По сути, данный указ легитимизировал уже существующие внутренние нормативные акты, когда ФСО “секретит данные” о госчиновниках “категории А” и их родственниках, — комментирует это событие ОЗИ. — К свободе интернета это событие имеет прямое отношение — вспомним историю про ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. Если таким образом будет продолжаться, то все открытые реестры будут зашифрованы, а в “черные списки РКН” будут попадать сайты, которые публикуют алгоритмы расшифровки»».

Также в ОЗИ заметили, что это событие выглядит ещё более показательным на фоне события №3 из данного исследования, — где власти сняли с себя ответственность по защите персональных данных «простых граждан».

Вот что пишут эксперты: «Возникающая сложность добычи компромата на чиновников компенсируется понимаем того, что в данном случае власть признаёт своё поражение перед свободной информацией и свой страх перед гражданским обществом».

Леонид Волков назвал это событие «плохой историей», после которой будут «окончательно испорчены госреестры».

7. Instagram и YouTube должны удалить фотографии и видео о личной жизни Дерипаски

Событие, которое уже получило в прессе неформальное название «Рыбкагейт» и вызвало целую череду скандалов вокруг миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько, сопровождалось блокировками десятков популярных интернет-ресурсов и новостных порталов, которые имели смелость рассказать о вышеназванной истории. И поскольку Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, рассказывающих об этой скандальной истории, популярным интернет-сервисам либо придётся выполнить требования Роскомнадзора и удалить запрещённые судом материалы, либо они станут недоступны на территории России, поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы.

«По истории с “Рыбкой” в феврале было очень много событий, — пишет ОЗИ. — Очень быстрый суд, блокировка сайта Навального. Потом его разблокировка. Мы не стали включать в обзор все — потому что это событий одной цепочки. И да, это опять — “своим всё, чужим закон”. Включая наличие “частного суда” у олигарха Дерипаски. Интересно, что на момент написания отчета (третья декада марта) — видео на YouTube так и не было удалено. Но эксперты в сумме оценили событие отрицательно».

Координатор направления международного сотрудничества общественной организации «РосКомСвобода», эксперт ассоциации «Открытая сеть» и автор «Индекса связности» Александр Исавнин считает, что «…появился новый официальный способ добавления чего бы то ни было в чёрные списки».

Леонид Волков, в свою очередь, оценил событие положительно, поскольку «YouTube не стал прогибаться — это важно».

При этом нужно отметить, что Instagram, принадлежащий Facebook все же удалил медиа-материалы «Рыбки».

Спецвопрос от ОЗИ

В этот раз Обществу защиты интернета пришлось выносить из общего списка событие, которое интересно только очень узким специалистам: «Подавляющее большинство просто не оценило бы. Включая даже некоторых экспертов. Но оно, как нам показалось, довольно важное». РосКомСвобода решила также упомянуть его в этой публикации.

«Событие довольно специфичное и технологически сложное, — говорят в ОЗИ, — и случилось оно несколько раньше и в силу специфичности, скорее всего не попало бы в топ-лист. Речь идет о спорной инициативе «Об обеспечении устойчивости российского сегмента сети «Интернет» или регулирования BGP через механизмы Blackhole Community».

ИТ-директор компании «Новые телесистемы» Валерий Лутошкин считает, что механизмы Blackhole Community хороши в применении к российской действительности, но: «В общих тенденциях изоляционизма. В целом технически это вполне себе адекватная и грамотная идея. Для операторов связи это было бы гораздо удобнее, чем существующая система черных списков. Но, к сожалению, они не заменят одну другой».

Виктор Крысов, постоянный эксперт ОЗИ, доцент кафедры мировой экономики экономического факультета Института экономики, управления и права РГГУ, считает, что «не полетит»: «Наша власть просто не сможет, по-моему, организовать то, о чём говорится в этом законопроекте».

Александр Исавнин: «Это очень плохо. К сожалению, механизм применяющийся для обеспечения стабильной работы Интернета в качестве одного из крайних методов защиты, планируется к использованию для целей провластной цензуры и фильтрации. Конечно хорошо, что власти фактически признают, что имеющиеся механизмы блокировок не могут работать. Как и это предложение, не приведёт к существенным результатам, а нестабильность в работу Интернета внесет. Причем не только российского, но и глобального — вспомним про регулярные «утечки» служебных маршрутов».

Лучший, по мнению ОЗИ, комментарий поступил от Алексея Семеняки, представитель RIPE NCC на территории “постсоветского пространства”:

«На этот эксперимент потеряют ещё года 3, в худшем случае пару раз окажутся на первых полосах мировой прессы, результата не будет. Управление контентом на уровне IP-адреса, как мы уже видели, приводит регулярно к существенным проблемам и «collateral damage». Перевод этого на уровень BGP — это ещё хуже, ибо в этом случае гранулярность работы становится еще ниже, то есть сопутствующие проблемы — ещё серьёзнее. То есть, как механизм — это механизм плохой.

Как явление — тоже ничего хорошего, так как BGP является, на самом деле, инструментом реализации коммерческих инициатив, а communities — это основная компонента этого инструмента. Другими словами, государственной регулирование BGP приведет к снижению экономической эффективности работы отрасли, у которой и так сейчас не самые жирные времена.

Ну и с внешней точки зрения — все замечательные планы по построению «цифрового шелкового пути» между Китаем и Европой можно после этого хоронить. Другими словами, во всех аспектах тут видится создание искусственной сложности, которая ведет только к дополнительным расходам».

Подытоживая, хочется заметить — февраль, как уже упоминалось выше, несмотря на присущее обычно предвыборной гонке «госрегуляционное затишье», тихим не получился. Власти упрямо стараются подчинить Сеть, внося в законодательство всё новые сомнительные правовые нормы, а применение уже существующих законов работает, увы, не для всех — где-то суд менее чем за сутки блокирует компромат на сильных мира сего, а где-то государство откровенно «умывает руки», когда дело касается его ответственности за информационную безопасность рядовых граждан.

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